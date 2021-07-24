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影／你一定碰過「愛心筆集團」　前員工揭內幕：超後悔

▲Youtube頻道「邱千Elio's life」和大家分享自己的愛心筆集團經驗。（圖／邱千Elio's life 授權）
▲Youtube頻道「邱千Elio's life」和大家分享自己的愛心筆集團經驗。（圖／邱千Elio's life 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-24 13:00:00

「可以跟我說聲加油嗎」，相信這句話對於常在西門町等觀光地出沒的人來說，可以說是再熟悉不過，因為通常伴隨著這句話而來的，都是一些小商品的強制推銷，而也因為離譜的單價，常常讓民眾叫苦連天。Youtube頻道「邱千Elio's life」這次就要來分享自己的親身經歷，告訴大家這個「愛心筆」集團的真實內幕。

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▲愛心筆集團一開始將這份工作塑造的相當美好。。（圖／邱千Elio's
▲愛心筆集團一開始將這份工作塑造的相當美好。（圖／邱千Elio's life 授權）
 

邱千表示，自己一開始是拿到一張徵人傳單，上面將這份工作描繪的光鮮亮麗，既可以「改善與人接觸的障礙」又可以「訓練自己的口條」，讓他當下心動不已，甚至立馬就選擇辭職轉換跑道，來到這裡上班；而第一天上班的自由感與無拘束，更是讓他誤以為這就是理想中的工作，認為一切都很美好。

 

不過隨著一次的經歷，讓邱千對這份工作徹底幻滅。他提到自己有一次隨前輩到北車賣環保餐具，遇到了兩個國中生小朋友，同事不僅向沒有消費力的孩子推銷一組300元的昂貴餐具，甚至還要求對方給出千元大鈔，讓自己可以在找錢時，利用重複清點，藉以混淆視聽，賺取更大利潤。這一波泯滅人性的操作，讓邱千驚覺，這與自己的初衷不同，是一個糟糕的選擇，必須趕快離開。

▲第一天上班的他，還沈浸在工作的美好中。（圖／邱千Elio's
▲第一天上班的他，還沈浸在工作的美好中。（圖／邱千Elio's life 授權）
 

影片最後他也表示，不能因為自己的這次經驗以偏概全，路上遇到的推銷不一定全都是騙人的，只是遇到類似的事情時，希望大家還是務必多加小心，要審慎評估，避免受騙上當。（文字編輯：沈傳恩）

▲他目睹前輩詐騙國中生，自此對這工作絕望。（圖／邱千Elio's
▲他目睹前輩詐騙國中生，自此對這工作絕望。（圖／邱千Elio's life 授權）
▶ 感謝授權：邱千Elio's life  
原始影片：https://youtu.be/DSHH3zpYJNo

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