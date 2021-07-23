影／想跟上潮流先學會抖音？正妹學跳曝：「其實不簡單」
抖音成為不少 Z 時代年輕人，喜愛使用的社交軟體之一，該軟體不僅結合短影音錄製，甚至未來有可能開放個人版影音履歷，被稱作是「影音版人力銀行」的功能。然而看似短短幾秒鐘的絢麗影片，其後錄製功夫卻相當不輕鬆。YouTube頻道「臺灣尋奇」的《唄姬の家教時間》的唄姬，決定來挑戰拍攝抖音影片，她實際模仿操作之後，才發現一點都不簡單！
影像中心/綜合報導
2021-07-23 16:00:00
影片中唄姬光學習「手勢舞」的動作，就花費很長時間，因她的「顏值」讓錄製後的效果，比想像中到位。
另外她更挑戰一則高難度的分鏡切換技巧影片，首先先是拍攝一段移動椅子的畫面，接著再用開槍姿勢朝著椅子做發射動作，沒想到光是要對上射發子彈的音效聲，就讓唄姬嘗試了好幾次。第一段錄製完畢後，接著唄姬變裝成俏麗性感的裝扮，跟著錄製倒數倒坐在椅子上，影片就錄製完成了！
影片錄製完成的作品，也讓她興奮大喊「我已經是年輕人了、我好ㄅㄧㄤˋ」，直率模樣讓網友直呼爆笑又可愛！（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：臺灣尋奇
原始影片：https://youtu.be/TkkhKyrH-ro