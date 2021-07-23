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影／想跟上潮流先學會抖音？正妹學跳曝：「其實不簡單」

▲ 想跟上Z世代年輕人潮流，得先學會拍抖音？（圖／臺灣尋奇 授權 ）
▲ 想跟上Z世代年輕人潮流，得先學會拍抖音？（圖／臺灣尋奇 授權 ）

影像中心/綜合報導

2021-07-23 16:00:00

抖音成為不少 Z 時代年輕人，喜愛使用的社交軟體之一，該軟體不僅結合短影音錄製，甚至未來有可能開放個人版影音履歷，被稱作是「影音版人力銀行」的功能。然而看似短短幾秒鐘的絢麗影片，其後錄製功夫卻相當不輕鬆。YouTube頻道「臺灣尋奇」的《唄姬の家教時間》的唄姬，決定來挑戰拍攝抖音影片，她實際模仿操作之後，才發現一點都不簡單！

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影片中唄姬光學習「手勢舞」的動作，就花費很長時間，因她的「顏值」讓錄製後的效果，比想像中到位。

另外她更挑戰一則高難度的分鏡切換技巧影片，首先先是拍攝一段移動椅子的畫面，接著再用開槍姿勢朝著椅子做發射動作，沒想到光是要對上射發子彈的音效聲，就讓唄姬嘗試了好幾次。第一段錄製完畢後，接著唄姬變裝成俏麗性感的裝扮，跟著錄製倒數倒坐在椅子上，影片就錄製完成了！

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▲ 動作與音效對拍不容易。（圖／臺灣尋奇 授權 ）
 

影片錄製完成的作品，也讓她興奮大喊「我已經是年輕人了、我好ㄅㄧㄤˋ」，直率模樣讓網友直呼爆笑又可愛！（影音編輯：謝美伶）

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▲ 錄製成功讓她大喊自己好ㄅ一ㄤˋ。（圖／臺灣尋奇 授權 ）
▶ 感謝授權：臺灣尋奇
原始影片：https://youtu.be/TkkhKyrH-ro

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

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