特企／So-net 在台20週年　看板娘首度曝光！

日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )為歡慶So-net 在台20週年於今(22)日首度曝光量身打造的看板娘，並同步展開「SO SWEET生日盛典」系列活動，為力挺防疫，自即日起至8月5日分享活動貼文就有機會抽PS5與抗菌噴霧等多項好禮！





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日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )為歡慶So-net 在台20週年於今(22)日首度曝光量身打造的看板娘，並同步展開「SO SWEET生日盛典」系列活動(活動網址: https://events.so-net.net.tw/20thsosweet)，為力挺防疫，自即日起至8月5日分享活動貼文就有機會抽PS5與抗菌噴霧等多項好禮！





So-net在台20週年 「SO SWEET生日盛典」豪抽PS5！





So-net自2001年由日本Sony集團經營網際網路事業核心—SNC(Sony Network Communications Inc. )宣布與和信集團合作，開始提供寬頻及內容服務；接著歷經不斷的轉型，So-net瞄準遊戲領域，開始代理PC遊戲，並在2014年開始代理多款爆紅的手機遊戲大作；2019年開始，So-net 與日本Octave music Inc. 攜手合作在台正式推出高品質音樂製作服務「Octave music 八度音創」，結合跨國界的專業音樂團隊與技術，提供具世界級水準的詞曲創作、編曲製作，更曾為新北耶誕城迪士尼主題光雕秀的音樂及音效編曲、製作台電主題曲與遠雄海洋公園主題曲等；直至2020年更推出即時預訂App Picktime，希望藉著過去曾為日本遊客打造預訂平台的經驗，提供給消費者在住宿、按摩和線上課程等服務有更多不同的體驗，也讓So-net成為更全方位的娛樂性公司。So-net更於2020年底取得營運國立故宮博物院附設博物館商店經營權，透過結合國際公司與堅強的資訊背景，將故宮精品推向「國際化」與「數位化」，打造更優質的博物館消費體驗。





如今，為歡慶So-net 在台20週年，官方舉辦「SO SWEET生日盛典」系列活動，即日起至9月底展開為期兩個半月的週年歡慶活動，不僅有專屬的系列看板娘活動，為回饋會員的支持與愛護，自8月起將舉辦雙週抽等精彩活動，邀請所有So-net 的粉絲們回娘家同慶，一起享受SO SWEET生日party的甜蜜氛圍。





So-net於20週年隆重推出專屬的三姊妹看板娘︰網路姬、遊戲姬和音樂姬，分別代表旗下各類主要服務；為歡慶看板娘首次亮相並為台灣祈禱盡早脫離疫情，So-net 祭出超級好禮邀請粉絲們集氣攜手守望台灣，即日起至8月5日，分享滿100人分享即送出結合台灣在地商家「樂扶 love full」的看板娘專屬抗菌噴霧，分享達150人抽20個看板娘專屬超萌抱枕；分享達200人，官方立即抽出時下最夯的PS5！快點邀請親朋好友、左鄰右舍一同來參與So-net 20週年SO SWEET生日盛典的第一波看板娘活動！





So-net打造服務擬人化代言人 Q萌看板娘正式登場





So-net 打造的全新三姊妹看板娘，以擬人化的繪製手法創造出分別代表So-net旗下的網路寬頻、遊戲代理與音樂製作「Octave music 八度音創」等服務內容，藉著其服務特色進而延伸發展出不同的看板娘性格來打造更年輕和具娛樂性的擬人化代言人，期待未來能以更多不同風貌與粉絲互動。





