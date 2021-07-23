T1／紮根高雄基層籃球　謝玉娟任海神球員發展顧問

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謝玉娟投入籃壇逾 25 年，可以說執教的歲月大半都給了高雄，1996 年進入七賢國中執教，其後擔任三民家商、義守大學總教練，進而串聯建立一三七體系，孕育「三民五虎」吳永仁、田壘、周士淵、莊曉文、李奇勳，現役陳侑昫、施顏宗、柯旻豪、吳怡斌等好手；如今也有門生如廖哲億執起普門高中籃球教鞭，在高雄基層建立自己招牌，進而讓一三七體系開枝散葉。
從教練帶球員、到建立自己的 coaching tree，小娟姊從沒改變過自己的身份信念和堅持，過去她曾有名言：「我要當球員的姊姊，不是媽媽，姊姊的意思就是會疼會愛不會寵，永遠希望他們更好。」，其實無論球員或是高雄籃球，她都一樣，只要人還在高雄一天，她永遠會是高雄籃球運動的重要推手。
實際上在海神未入港前，謝玉娟已著手規劃整個願景與藍圖，未來在海神隊資源投入後，期盼長期舉辦各層級的訓練營、教練與裁判講習等。小娟姐強調，長遠目標不僅僅讓競技籃球受惠，更要讓資源深入高雄每個喜歡籃球的人身邊。
除了結合高雄職業與學生籃球以外，球團管理階層也期望謝玉娟能以多年執教經驗幫助海神隊，以她擅長的細膩觀察與溝通技巧切入，協助開發「球員使用說明書」，從不同面向幫海神打造全台最健全的職業籃球制服組，一步步往深耕在地並走向國際化的願景邁進。