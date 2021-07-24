東奧設紙床架為防性行為？背後真相揭曉選手恍然大悟

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事實上，早在疫情爆發之前，2020年1月時東京選手村的紙板床架就已經受到媒體關注。
根據美聯社報導，主辦單位表示選用紙板床架是出於環保理由，無論是紙板床架或是床墊，比賽後皆會回收再利用，也強調紙板床架能承重200公斤，由此可見，紙板床架的選擇並非防疫考量。
選手們近期也到了選手村中親眼見證到另類的床架，許多人也藉此機會實測床架是否如主辦單位所述的牢固。
愛爾蘭體操運動員Rhys McClenaghan以影片紀錄自己實地對床架進行的實驗，影片中他在床架上大力跳躍，而床板依舊完好如初。
另一位墨西哥舉重選手Jorge Adan Cardenas Estrada也做了相同的實驗並上傳短片至抖音，短片中他一躍而起，以全身力量跳躍至床板上，而床架依舊沒有任何動靜。
關於防疫規定，主辦方已發佈了運動員手冊，其中明確規定運動員必須遵守各項防疫規定。根據衛報所述，運動員若是違反相關規定，有可能面臨罰款、失格、獎牌沒收，甚至驅逐出境等處置。
另外，提供保險套一直是奧運選手村的傳統。根據衛報報導，自從1998首爾奧運以來，選手村便提倡安全性行為提供保險套，而2016里約奧運選手村，保險套數量更是破紀錄來到450,000個。
路透社報導此次東京奧運主辦方也維持此一傳統，提供150,000個保險套，但要求運動員「拿回家再用」。
奧運主辦方訂定許多規定以及做法以求防疫，但以紙板床架防止性行為並不是其中之一。
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