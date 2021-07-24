東奧設紙床架為防性行為？背後真相揭曉選手恍然大悟

2020東京奧運在週五正式開始，此屆奧運在新冠肺炎疫情下艱難挺進，更是受到全世界矚目。然而，近期選手村的紙板床架卻成為話題焦點，網路傳言指這個床架是用來「防止性行為」，引發眾人熱議。

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▲愛爾蘭體操運動員Rhys McClenaghan以影片紀錄自己實地對床架進行的實驗。(圖/擷取自推特)

另一位

也做了相同的實驗並上傳短片至抖音，短片中他一躍而起，以全身力量跳躍至床板上，而床架依舊沒有任何動靜。

奧運主辦方訂定許多規定以及做法以求防疫，但以紙板床架防止性行為並不是其中之一。