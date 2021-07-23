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倫敦市長宣布撥款90萬英鎊　助移居港人定居

▲倫敦市長沙迪克汗今天歡迎為逃離中國對民主箝制而到英國追尋新生活的香港人，宣布將撥款90萬英鎊（約新台幣3460萬元）協助港人解決在倫敦的居住，教育與就業問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲倫敦市長沙迪克汗今天歡迎為逃離中國對民主箝制而到英國追尋新生活的香港人，宣布將撥款90萬英鎊（約新台幣3460萬元）協助港人解決在倫敦的居住，教育與就業問題。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-23 18:05:06

（中央社倫敦22日綜合外電報導）倫敦市長沙迪克汗今天歡迎為逃離中國對民主箝制而到英國追尋新生活的香港人，宣布將撥款90萬英鎊（約新台幣3460萬元）協助港人解決在倫敦的居住，教育與就業問題。

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英國開放英國國民（海外）護照（BNO）持有人及家屬入境定居與工作。沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，今年移居英國的港人可望有最大比例定居倫敦。

英國政府預計，今年將有12萬3000人至15萬3000人循此路徑移居英國。未來5年，累計將多達32萬2000人。

「港區國安法」去年生效後，英國政府宣布對持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港民眾放寬簽證，把入境期限延長至5年。在英國待滿5年後，他們將可申請定居身份（settled status），再過12個月，即可申請英國公民身分。

英國新法吸引許多香港年輕人與家族出走，這些人表示，他們的家鄉香港改變太大了。

北京強烈批判英國此舉干涉中國內政，但英國當局堅稱，他們是信守對香港人的承諾。

沙迪克汗表示，目前已經有超過3萬4000人申請這類簽證，雖然其中絕大多數人因為疫情因素尚未抵達英國。受疫情影響，國際交通限制重重，香港直到19日才被英格蘭政府列入 「綠色名單 」，入境可以免除檢疫隔離。

沙迪克汗在受訪時表示： 「我們認為有1/4或1/3（入境港人）會選擇倫敦落戶，但現在還言之過早。」

他表示，他熱切希望向港人傳達一個訊息，那就是，倫敦 「展開雙臂歡迎你們 」 。

他說： 「我認為，很顯然我們有道德義務要幫助香港人，同時這也是倫敦的歷史，我們已經這麼做好幾十年了。 」

沙迪克汗表示，倫敦當局將運用政府經費並與社區團體合作，協助港人物色住宅、學校和工作。

他說 ： 「有成千上萬的人因為疫情或脫歐因素離開。所以你看，倫敦就業市場出現了空前眾多的職缺。」

沙迪克汗承認，自2020年1月，當時疫情從中國開始傳播，倫敦針對中國及亞洲裔的仇恨犯罪也隨之增加。但他表示，這類犯罪的數量，已經從 「先前的高點」下降。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1100723

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