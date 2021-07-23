倫敦市長宣布撥款90萬英鎊　助移居港人定居

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英國政府預計，今年將有12萬3000人至15萬3000人循此路徑移居英國。未來5年，累計將多達32萬2000人。
「港區國安法」去年生效後，英國政府宣布對持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港民眾放寬簽證，把入境期限延長至5年。在英國待滿5年後，他們將可申請定居身份（settled status），再過12個月，即可申請英國公民身分。
英國新法吸引許多香港年輕人與家族出走，這些人表示，他們的家鄉香港改變太大了。
北京強烈批判英國此舉干涉中國內政，但英國當局堅稱，他們是信守對香港人的承諾。
沙迪克汗表示，目前已經有超過3萬4000人申請這類簽證，雖然其中絕大多數人因為疫情因素尚未抵達英國。受疫情影響，國際交通限制重重，香港直到19日才被英格蘭政府列入 「綠色名單 」，入境可以免除檢疫隔離。
沙迪克汗在受訪時表示： 「我們認為有1/4或1/3（入境港人）會選擇倫敦落戶，但現在還言之過早。」
他表示，他熱切希望向港人傳達一個訊息，那就是，倫敦 「展開雙臂歡迎你們 」 。
他說： 「我認為，很顯然我們有道德義務要幫助香港人，同時這也是倫敦的歷史，我們已經這麼做好幾十年了。 」
沙迪克汗表示，倫敦當局將運用政府經費並與社區團體合作，協助港人物色住宅、學校和工作。
他說 ： 「有成千上萬的人因為疫情或脫歐因素離開。所以你看，倫敦就業市場出現了空前眾多的職缺。」
沙迪克汗承認，自2020年1月，當時疫情從中國開始傳播，倫敦針對中國及亞洲裔的仇恨犯罪也隨之增加。但他表示，這類犯罪的數量，已經從 「先前的高點」下降。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1100723