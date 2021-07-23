帛琉盼重啟「旅遊泡泡」　外交部：持續與指揮中心商議

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外交部進一步指出，目前帛琉全國的成人幾乎都已完成疫苗接種，12歲以上青少年也將開始施打疫苗，很快就可以達成群體免疫。另一方面，我國疫情已經獲得妥善控制並趨於穩定，惠恕仁非常盼望台帛兩國儘快重啟觀光旅遊的方案，外交部對於重啟台帛兩國的觀光旅遊發展也一直與帛方維持緊密的溝通聯繫。
外交部指出，中央流行疫情指揮中心已於今日宣佈，自7月27日至8月9日調降疫情警戒至第二級，這將使重啟台帛觀光旅遊的環境更為成熟。外交部正持續與指揮中心、交通部等機關及業界聯繫商議，希望能夠回應帛琉惠恕仁總統的期待，儘快恢復並促進兩國觀光旅遊業及人民之間的互動往來。
有關帛琉政府宣布重新開放具有中、港、澳旅遊史以及轉機史的旅客入境一事，外交部表示，這是因為帛琉幾乎已達到群體免疫，繼開放台灣、關島航線後，逐步開放國境的一環，與台帛間的觀光旅遊安排没有直接關聯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。