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帛琉盼重啟「旅遊泡泡」　外交部：持續與指揮中心商議

▲今年3月，帛琉總統惠恕仁曾來台宣傳帛琉旅遊。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.29）
▲今年3月，帛琉總統惠恕仁曾來台宣傳帛琉旅遊。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.29）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-23 20:44:15｜2021-07-23 20:45:23

新冠肺炎疫情重創帛琉觀光業，媒體報導，隨著我國新冠肺炎疫情趨緩，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）表示，期盼能重啟台帛旅遊泡泡。對此，外交部今（23）日表示，正持續與指揮中心、交通部等機關及業界聯繫商議，儘快恢復並促進兩國觀光旅遊業及人民之間的互動往來。

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外交部表示，由於我國5月中旬爆發社區疫情傳染，中央疫情指揮中心將疫情警戒提升至第三級，基於妥善控制國內疫情，並考慮到帛琉對於新冠肺炎確診病例的醫療能量，因此兩國的旅遊泡泡暫時中止。

外交部進一步指出，目前帛琉全國的成人幾乎都已完成疫苗接種，12歲以上青少年也將開始施打疫苗，很快就可以達成群體免疫。另一方面，我國疫情已經獲得妥善控制並趨於穩定，惠恕仁非常盼望台帛兩國儘快重啟觀光旅遊的方案，外交部對於重啟台帛兩國的觀光旅遊發展也一直與帛方維持緊密的溝通聯繫。

外交部指出，中央流行疫情指揮中心已於今日宣佈，自7月27日至8月9日調降疫情警戒至第二級，這將使重啟台帛觀光旅遊的環境更為成熟。外交部正持續與指揮中心、交通部等機關及業界聯繫商議，希望能夠回應帛琉惠恕仁總統的期待，儘快恢復並促進兩國觀光旅遊業及人民之間的互動往來。

有關帛琉政府宣布重新開放具有中、港、澳旅遊史以及轉機史的旅客入境一事，外交部表示，這是因為帛琉幾乎已達到群體免疫，繼開放台灣、關島航線後，逐步開放國境的一環，與台帛間的觀光旅遊安排没有直接關聯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

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