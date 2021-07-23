奧運／知名電玩配樂襯底！中華隊盧彥勳、郭婞淳領軍入場

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中華隊穿著設計師周裕穎操刀的隊服進場，上頭特殊花紋靈感來自70年代「窗花」，也是台灣特有傳統文化。
這次受到疫情影響，雖然沒有觀眾入場，但現場加上媒體仍有約950人左右，日本特製「動漫」對話框，上面寫下日本片假名的國家名稱，也十分有創意。
在中華隊進場時，現場響起「旅立ちの風」（魔物獵人）主題曲，郭婞淳跟盧彥勳一起掌會旗進場，也可以看到奧會總領隊蔡辰威的身影。
電玩配樂一覽表：
- 《勇者鬥惡龍》「序章：ロトのテーマ」
- 《Final Fantasy》「勝利のファンファーレ」
- 《傳奇》系列「スレイのテーマ～導師～」
- 《魔物獵人》「英雄の証」
- 《王國之心》「Olympus Coliseum」
- 《超時空之鑰》「カエルのテーマ」
- 《空戰奇兵》「First Flight」
- 《傳奇》系列「王都－威風堂々」
- 《魔物獵人》「旅立ちの風」
- 《超時空之鑰》「ロボのテーマ」
- 《索尼克》「Star Light Zone」
- 《Pro Evolution Soccer》「eFootball walk－on theme」
- 《Final Fantasy》「MAIN THEME」
- 《夢幻之星 新宇宙》「Guardians」
- 《王國之心》「Hero's Fanfare」
- 《宇宙巡航艦》（Nemesis）「01 ACT 1－1」
- 《尼爾》「イニシエノウタ」
- 《復活邪神》「魔界吟遊詩－サガシリーズメドレー2016」
- 《劍魂》「The Brave New Stage of History」