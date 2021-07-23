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奧運／知名電玩配樂襯底！中華隊盧彥勳、郭婞淳領軍入場

▲盧彥勳（右）、郭婞淳擔任掌旗官。（圖／奧會提供）
▲盧彥勳（右）、郭婞淳擔任掌旗官。（圖／奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-23 20:44:12｜2021-07-23 21:03:16

2020東京奧運會開幕典禮今天舉行，在日本國立競技場登場，中華隊依照入場順序是第104名，由掌旗官盧彥勳、郭婞淳帶領中華隊代表團選手入場，受到疫情影響，所有參加開幕儀式只有5位選手，其餘6位是隊職員。

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盧彥勳跟郭婞淳戴著奧會特製口罩，加上高貴隆重的藍色禮服入場，現場搭配知名電玩組曲《勇者鬥惡龍》、《魔物獵人》等，十分令人感到澎湃與興奮。

中華隊穿著設計師周裕穎操刀的隊服進場，上頭特殊花紋靈感來自70年代「窗花」，也是台灣特有傳統文化。

這次受到疫情影響，雖然沒有觀眾入場，但現場加上媒體仍有約950人左右，日本特製「動漫」對話框，上面寫下日本片假名的國家名稱，也十分有創意。

在中華隊進場時，現場響起「旅立ちの風」（魔物獵人）主題曲，郭婞淳跟盧彥勳一起掌會旗進場，也可以看到奧會總領隊蔡辰威的身影。

▲中華隊由掌旗官盧彥勳、郭婞淳帶領中華隊代表團選手入場。（圖取自國訓中心FB）
▲中華隊由掌旗官盧彥勳、郭婞淳帶領中華隊代表團選手入場。（圖取自國訓中心FB）
 

電玩配樂一覽表：

  • 《勇者鬥惡龍》「序章：ロトのテーマ」
  • 《Final Fantasy》「勝利のファンファーレ」
  • 《傳奇》系列「スレイのテーマ～導師～」
  • 《魔物獵人》「英雄の証」
  • 《王國之心》「Olympus Coliseum」
  • 《超時空之鑰》「カエルのテーマ」
  • 《空戰奇兵》「First Flight」
  • 《傳奇》系列「王都－威風堂々」
  • 《魔物獵人》「旅立ちの風」
  • 《超時空之鑰》「ロボのテーマ」
  • 《索尼克》「Star Light Zone」
  • 《Pro Evolution Soccer》「eFootball walk－on theme」
  • 《Final Fantasy》「MAIN THEME」
  • 《夢幻之星 新宇宙》「Guardians」
  • 《王國之心》「Hero's Fanfare」
  • 《宇宙巡航艦》（Nemesis）「01 ACT 1－1」
  • 《尼爾》「イニシエノウタ」
  • 《復活邪神》「魔界吟遊詩－サガシリーズメドレー2016」
  • 《劍魂》「The Brave New Stage of History」
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