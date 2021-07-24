新北市27日解禁電影院　戶外籃球場仍不開放

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新聞局指出，電影院恢復營業後，也需要足量的消毒酒精供觀影民眾使用外，每個影廳於放映前、散場後都需要專人進行清潔消毒，執行時工作人員也必須穿戴完整的防護裝備，呼籲觀影民眾配合防疫規則，購買電影票券也以預售票為優先、觀影全程都必須配戴口罩，落實實聯制，進出影廳均須保持社交安全距離，電影院也應避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置。
新聞局也提醒業者，準備好了才恢復營業，新聞局也製作自主檢查表供業者逐項檢視防疫作為，將員工健康管理、環境清潔消毒、影廳現場管理、廳內座位安排、觀眾人數上限、影城開放廳數等條列，之後也會不定期派員至影廳稽查，針對違反防疫措施的業者或民眾得依傳染病防治法進行裁處，希望將電影院防疫做到滴水不漏。
另外，針對戶外部分，有條件開放部份場館，開放戶外15處自行車租借站、24座戶外運動場等，至於肢體碰撞頻繁與無法保持社交距離的場域，依舊不開放，包含籃球場、足球場、遊戲場、溜冰場等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。