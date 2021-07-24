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新北市27日解禁電影院　戶外籃球場仍不開放

▲指揮中心指出，今（24）日全台新增24例本土個案，其中以新北市新增9例為最多，針對從27日開始降為二級警戒，新北市府採「階梯式」降級，為達成雙北同步，新北市內15家電影院，從27日開始只要遵守相關防疫措施，就能恢復營業。（資料照／記者陳美嘉攝）
▲指揮中心指出，今（24）日全台新增24例本土個案，其中以新北市新增9例為最多，針對從27日開始降為二級警戒，新北市府採「階梯式」降級，為達成雙北同步，新北市內15家電影院，從27日開始只要遵守相關防疫措施，就能恢復營業。（資料照／記者陳美嘉攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-24 16:37:58

指揮中心指出，今（24）日全台新增24例本土個案，其中以新北市新增9例為最多，針對從27日開始降為二級警戒，新北市府採「階梯式」降級，為達成雙北同步，新北市內15家電影院，從27日開始只要遵守相關防疫措施，就能恢復營業。

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新聞局蔣志薇局長表示，首先開業前現場工作人員需具快篩陰性證明，才能復工，營業期間也需要定期篩檢，每間電影院同時段以開放總廳數二分之一廳數為上限，影廳內的座位安排，採梅花座或間隔座，每廳進場人數上限50人，影廳內、影廳外等待區、戶外空間等全面禁止飲食。

新聞局指出，電影院恢復營業後，也需要足量的消毒酒精供觀影民眾使用外，每個影廳於放映前、散場後都需要專人進行清潔消毒，執行時工作人員也必須穿戴完整的防護裝備，呼籲觀影民眾配合防疫規則，購買電影票券也以預售票為優先、觀影全程都必須配戴口罩，落實實聯制，進出影廳均須保持社交安全距離，電影院也應避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置。

新聞局也提醒業者，準備好了才恢復營業，新聞局也製作自主檢查表供業者逐項檢視防疫作為，將員工健康管理、環境清潔消毒、影廳現場管理、廳內座位安排、觀眾人數上限、影城開放廳數等條列，之後也會不定期派員至影廳稽查，針對違反防疫措施的業者或民眾得依傳染病防治法進行裁處，希望將電影院防疫做到滴水不漏。

另外，針對戶外部分，有條件開放部份場館，開放戶外15處自行車租借站、24座戶外運動場等，至於肢體碰撞頻繁與無法保持社交距離的場域，依舊不開放，包含籃球場、足球場、遊戲場、溜冰場等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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