基隆「開放內用」雙北人潮將湧入？林右昌這麼說

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林右昌公布，基隆廟口及愛四路夜市加強版十大防疫指引，包括所有攤商「雙罩一套」；全面實施實聯制，所有攤位店家於明顯處掛上實聯制QR Code，結帳前出示簡訊確認；烹煮要遮罩，攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者徒手碰熟食；隔板梅花座，用餐區採梅花座或設隔板，桌間保持社交距離。
桌椅需要清消，消費者用餐消費後，業者立即以消毒水或酒精清消，才能再接待；全程戴口罩，進入夜市後，除定點座位飲食，需全程戴口罩；嚴禁邊走邊吃、邊走邊喝；公共區域內，禁脫罩吸煙；夜市路中禁設攤，維持動線順暢；帶環保餐具，鼓勵消費者自帶餐具環保杯等。
林右昌指出，這套加強版指引，如果在基隆做得成功的話，可以提供全國其他夜市、縣市參考，這套作法應該是以運作順暢才對。
林右昌說，基隆從6月27日首次出現+0，截至目前為止，28天內有20天都是「+0」，其中雙北每天都有10幾例甚至更多，基隆的防疫有賴於有效的管控，包含，市民有做好個人防疫、提高疫苗施打率、重視各場所的防疫管理。
林右昌指出，目前中央在經過專家會議評估後，全國一致性三級降二級，相信已經把雙北目前及未來疫情狀況，納入專業評估，基隆的態度是在二級警戒下，針對防疫重點加強管理，本土疫情發展到現在已經2個多月，各行各業都很辛苦，包含中小企業、微型企業及老闆兼員工的微微型企業，從三級降二級，希望在防疫前提下，照顧到大家。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。