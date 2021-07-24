基隆「開放內用」雙北人潮將湧入？林右昌這麼說

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基隆並不是沒有條件的鬆綁，也不是沒有條件的開放，

▲基隆廟口及愛四路夜市加強版十大防疫指引（圖/基隆市政府提供）

指引，如果在基隆做得成功的話，可以提供全國其他夜市、縣市參考，這套作法應該是以運作順暢才對。

林右昌指出，目前中央在經過專家會議評估後，全國一致性三級降二級，相信已經把雙北目前及未來疫情狀況，納入專業評估，基隆的態度是在二級警戒下，針對防疫重點加強管理，本土疫情發展到現在已經2個多月，各行各業都很辛苦，包含中小企業、微型企業及老闆兼員工的微微型企業，從三級降二級，希望在防疫前提下，照顧到大家。



