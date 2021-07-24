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基隆「開放內用」雙北人潮將湧入？林右昌這麼說

▲基隆市開放內用，面臨北北基共同生活圈，降級後人潮恐湧入基隆。對此，基隆市長林右昌強調，在二級警戒的限制下，有條件鬆綁，希望在防疫前提下，可以照顧民眾。（圖/基隆市政府提供）
▲基隆市開放內用，面臨北北基共同生活圈，降級後人潮恐湧入基隆。對此，基隆市長林右昌強調，在二級警戒的限制下，有條件鬆綁，希望在防疫前提下，可以照顧民眾。（圖/基隆市政府提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-24 19:11:49

27日全台降為防疫二級警戒，雙北「逆時中」決議不開放內用，緊鄰的基隆市則願意開放，面臨北北基共同生活圈，降級後人潮恐湧入基隆。對此，基隆市長林右昌強調，在二級警戒的限制下，有條件鬆綁，希望在防疫前提下，可以照顧民眾。

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林右昌指出，針對開放餐飲內用，基隆並不是沒有條件的鬆綁，也不是沒有條件的開放，依照中央指引內用空間足夠可採梅花座，如果狹小就要用隔板隔置，如果是家人吃合菜，由專人分菜確保衛生，公筷母匙目前中央指引仍不建議；家人同桌用餐，為了家人健康建議用隔板或梅花座。至於火鍋是否開放，如是共鍋則是不開放，但一人一份小火鍋是開放的。

林右昌公布，基隆廟口及愛四路夜市加強版十大防疫指引，包括所有攤商「雙罩一套」；全面實施實聯制，所有攤位店家於明顯處掛上實聯制QR Code，結帳前出示簡訊確認；烹煮要遮罩，攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者徒手碰熟食；隔板梅花座，用餐區採梅花座或設隔板，桌間保持社交距離。

桌椅需要清消，消費者用餐消費後，業者立即以消毒水或酒精清消，才能再接待；全程戴口罩，進入夜市後，除定點座位飲食，需全程戴口罩；嚴禁邊走邊吃、邊走邊喝；公共區域內，禁脫罩吸煙；夜市路中禁設攤，維持動線順暢；帶環保餐具，鼓勵消費者自帶餐具環保杯等。

▲（圖/基隆市政府提供）
▲基隆廟口及愛四路夜市加強版十大防疫指引（圖/基隆市政府提供）
 

林右昌指出，這套加強版指引，如果在基隆做得成功的話，可以提供全國其他夜市、縣市參考，這套作法應該是以運作順暢才對。

林右昌說，基隆從6月27日首次出現+0，截至目前為止，28天內有20天都是「+0」，其中雙北每天都有10幾例甚至更多，基隆的防疫有賴於有效的管控，包含，市民有做好個人防疫、提高疫苗施打率、重視各場所的防疫管理。

林右昌指出，目前中央在經過專家會議評估後，全國一致性三級降二級，相信已經把雙北目前及未來疫情狀況，納入專業評估，基隆的態度是在二級警戒下，針對防疫重點加強管理，本土疫情發展到現在已經2個多月，各行各業都很辛苦，包含中小企業、微型企業及老闆兼員工的微微型企業，從三級降二級，希望在防疫前提下，照顧到大家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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