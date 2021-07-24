楊勇緯奪首銀　蔡英文「親致電」道賀：締造歷史新紀錄

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蔡英文表示，楊勇緯選手今天從早上拚戰到傍晚，一路闖關，最後勇奪銀牌，這是本屆東京奧運台灣第一面獎牌，更是台灣柔道首度在奧運獲得獎牌！
蔡英文說，自己也撥了電話給楊勇緯，謝謝他的努力，期待他回國接受表揚，同時也要恭喜金牌得主－日本的高藤直壽選手，在奧運殿堂上，台日選手精采過招，世界頂尖的競技，實在讓人感動。
行政院長院長蘇貞昌也在頒獎典禮後，親自致電恭喜楊勇緯，感謝他為台灣、也為自己爭取榮耀，讓我們繼續為台灣選手加油！
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-24 20:30:00｜2021-07-24 20:30:15
蔡英文說，自己也撥了電話給楊勇緯，謝謝他的努力，期待他回國接受表揚，同時也要恭喜金牌得主－日本的高藤直壽選手，在奧運殿堂上，台日選手精采過招，世界頂尖的競技，實在讓人感動。
行政院長院長蘇貞昌也在頒獎典禮後，親自致電恭喜楊勇緯，感謝他為台灣、也為自己爭取榮耀，讓我們繼續為台灣選手加油！
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