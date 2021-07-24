為疫苗殘劑「家庭失和」 陳佩琪：數星期不跟柯文哲說話
台北市長柯文哲自爆北市疫苗快過期、打不完，中央回應未來地方莫德納若有屆效問題，將於到期前4天由中央收回﹔陳佩琪開砲，目前預約只能預約AZ， 而且能打第二劑莫德納的人又沒如此多， 加上又不開放混打， 所以中央回收是要如何處理？要另開專案打？ 那誰，又哪家醫院幫他們打？
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-24 22:00:14
陳佩琪開頭便感嘆，雖然支持者叫自己不要再寫臉書，但聽到中央要回收疫苗的消息，實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」，因為殘劑影響了自己的工作和家庭，還自爆已經「數星期不跟老公講話了」。
陳佩琪抱怨，曾被莫德納的殘劑搞到不敢上下午班， 因為下午要處理不知如何處理的殘劑，有天搞到頭痛欲裂，自己患有很大的腦囊腫， 水積多就頭痛， 回家想跟老公抱怨， 他竟然說「他不想聽…」。
陳佩琪表示，在大醫院比開業醫好是因為醫院有很完善的殘劑預約系統， 但民眾依舊前天晚上就來排隊， 因為他們認為可能有人沒到，他們仍有機會，沒人規定不能排隊啊， 而且都有保持安全距離。
陳佩琪說，有天看診時忍不住了， 問一個在早上八點鐘秒殺預約到殘劑的小夥子， 問他如何預約上的，他說家裡備了「十台電腦」。
陳佩琪表示，今天聽說北市府莫德納有剩餘要被回收到中央了，心想這幾次預約循環只能預約AZ， 目前能打第二季莫德納的人又沒如此多， 且又不開放混打， 所以中央回收是要如何處理？要自己另開專案打？ 那誰，又哪家醫院幫他們打？自己真感到好奇。