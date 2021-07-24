為疫苗殘劑「家庭失和」　陳佩琪：數星期不跟柯文哲說話

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再寫臉書，但聽到中央要回收疫苗的消息，實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」，因為殘劑影響了自己的工作和家庭，還自爆已經「數星期不跟老公講話了」。

陳佩琪表示，今天聽說北市府莫德納有剩餘要被回收到中央了，心想這幾次預約循環只能預約AZ， 目前能打第二季莫德納的人又沒如此多， 且又不開放混打， 所以中央回收是要如何處理？要自己另開專案打？ 那誰，又哪家醫院幫他們打？自己真感到好奇。



