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非核家園　台電：7／27前遞核三廠除役計畫

▲非核家園，台電：7/27前遞核三廠除役計畫。圖為核一廠。（圖／台電提供）
▲非核家園，台電：7/27前遞核三廠除役計畫。圖為核一廠。（圖／台電提供）

中央社

2021-07-25 18:43:39

（中央社記者曾智怡台北25日電）台電啟動核三廠除役前期作業，台電表示，將在7月27日之前提交核三廠除役計畫。主管機關原能會表示，收件後將根據燃料安全、輻射防護、放射線廢棄物管理等關切點逐一審查，預計112年2月底完成審查，隔年正式啟動除役。

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核三廠2部機組運轉執照分別至113年7月26日、114年5月17日屆期，依法執照到期3年前，台電須向主管機關原能會提出除役計畫。台電發言人張廷抒證實，核三廠除役計畫將於27日前提出。

目前核一除役，核二廠除役審查通過，1、2號機組執行流程中，如今台電將遞出核三廠除役計畫書，也象徵著非核家園政策達陣。

針對除役計畫審查流程，原能會表示，除役計畫書由原能會審查，於此同時，環保署也會進行環境影響評估，兩者並行運作；須等環評通過，才能核發除役許可。

原能會進一步說明，針對台電所提出的除役計畫，首先會進行為期1個月的程序審查，主要確認申請書、除役計畫書和財務說明等3份文件是否符合法規要求；若無需補件，則可進入實質審查，約歷時18個月。

實質審查團隊由原能會各局處、專家學者組成，將逐一章節進行詳細技術審查；主要可分為不同關切點，如燃料安全、輻射防護、放射線廢棄物管理、意外事件應變、作業品質等；計畫書預計112年2月底審查完畢，並於隔年啟動除役工作。

原能會表示，除了除役計畫書的審查，進入除役實質審查階段時，也會舉辦地方說明會、進行現場訪查，以促進公眾參與；不過，考量疫情狀況，地方說明會可能暫緩，進而影響審查進度。

根據台電資訊，核三廠自民74年開始運轉，肩負南台灣供電穩定使命，截至110年2月底已經產生約5039億度，對台灣產業經濟民生發展具有相當貢獻，預計於113年7月28日進入除役階段。

等原能會核發除役許可，台電便可啟動為期25年的除役工作，包括8年除役過渡，例如興建乾貯設施、焚化爐；12年除役拆廠，像是拆除反應器、將用過核燃料移置乾貯設施等；3年廠址最終狀態偵測，以及2年廠址復原，共4階段。

核一廠已於108年7月展開除役，至於核二廠除役作業，目前仍在環評專案小組審查階段，尚未取得除役許可，乾貯設施也面臨卡關。原能會表示，台電須全力克服這個障礙，但克服之餘，仍可在不影響用過核燃料安全的情況下，執行電廠週邊設備拆除作業、或者某些非必要設備斷電工作等。

原能會補充，除役作業是為期25年的大型計畫，台電除提交除役計畫書，也須按照各除役進度，定期提報不同設備拆除規劃案予以審查；實際執行現場拆除作業時，原能會也將派員抽查與查核。（編輯：潘羿菁）1100725

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