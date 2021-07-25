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與有榮焉！楊勇緯奧運奪銀　陳時中：疫情逆境中鼓舞人心

▲指揮官陳時中25日在記者會上，對中華隊表現感到與有榮焉。（圖／疾管署直播）
▲指揮官陳時中25日在記者會上，對中華隊表現感到與有榮焉。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-25 15:08:46｜2021-07-25 15:21:45

東京奧運如火如荼進行中，中華隊選手楊勇緯在24日在60公斤級柔道賽中勇奪銀牌，也是台灣柔道史上第一面奧運獎牌。今（25）日桌球混雙8強開戰，中華隊逆轉勝，好消息讓指揮中心指揮官陳時中在記者會上報喜，他說在如今因疫情而低迷的氣氛下，這樣表現，確實有鼓舞的力量，他也感到「與有榮焉」。

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中央流行疫情指揮中心今日舉行記者會，宣布國內新增12名確診個案，另有1例死亡個案，陳時中說明，整體來看，關聯不明的數量是近期相對非常少的一次，他也希望未來能夠積極救助，讓死亡案例能夠變少。

有關東京奧運近日開打，陳時中提到，這兩天看到中華隊選手楊勇緯得到奧運銀牌，他看了真的覺得，在疫情發生的這種低迷氣氛下，這件好消息注入了一種力量，讓他感覺非常與有榮焉，加上早上中華隊桌球混雙比賽，我們在落後的情況下，逆轉勝打敗韓國，就像是面對疫情的逆境下，我們又能贏回來一樣振奮人心。

陳時中也說，過去比賽常常看到都是我們被逆轉比較多，但這次看到我們逆轉，也代表我們中華健兒非常堅韌，並且表現出他們的高超技術，讓他看得也覺得很高興。

陳時中表示，雖然這件事情跟疫情是沒有什麼關係，但他覺得，這個好消息，中華隊有這樣的表現，對我們確實會有相當鼓舞的力量。

▲0725本土疫情病例數（圖／NOWnews）
▲0725本土疫情病例數（圖／NOWnews）
 

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