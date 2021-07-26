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氣象達人彭啟明：本周仍有新颱發展機會

▲彭啟明表示，本周仍有新颱發展的機會。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲彭啟明表示，本周仍有新颱發展的機會。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者張志康/綜合報導

2021-07-26 10:19:21

天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明今（26）日上午表示，這次烟花颱風沒有直撲台灣，也為台灣帶來顯著的降雨，是一個對台灣不錯的颱風。他也提醒，本周在季風低壓帶環流內，仍有颱風會再度發展。

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彭啟明表示，這次烟花颱風沒有直撲台灣，在東方約三四公里處宮古島附近，以將近九十度大轉彎往浙江方向前進，颱風很外圍的雲系也為台灣帶來顯著的降雨，幾個重要水庫都有顯著進帳，例如石門水庫終於接近滿水位，德基水庫也超過一半的水量，如果從事後來看，沒有帶來太大災情，反而讓水資源能豐沛，真的是一個對台灣不錯的颱風。

彭啟明指出，接下來從周日的西南風，整個西南季風的強風軸在菲律賓附近，不是針對台灣，南部的屏東高雄已經有顯著降雨，其中熱區在屏東的來義鄉，這兩天已經累績超過200毫米，西南風很容易在清晨有顯著降雨，而沿著台灣南部地形抬升，靠山區也會持續有雨，尤其午後熱對流發展起來，非常旺盛，也常常持續到晚上深夜，提醒民眾要多注意，目前氣象局也針對台南高雄屏東發布大雨特報，在靠山區部分測站，有局部更大雨勢發生機會。

彭啟明也提醒，未來幾天要留意西南風的強風軸，是否會稍微北抬，降雨是否會增多與否，預期有可能在周三隨整個東亞季風低壓北上，稍接近台灣附近，南部雨勢有機會再增多，北部也有午後雷陣雨，可以後續觀察。

而這兩三天，北部及東半部，位於西南風的背風面，相對之下晴朗也炎熱高溫，昨天台東太麻里出現超過40度的高溫，台北盆地也出現37-38度，非常熱，預期這兩天也將持續這麼熱的情境，中午外出務必要防曬防中暑，減少外出，可能周三開始，雲量增多，降雨會稍微趨緩一些。

第八號颱風尼伯特，持續快速北上，預期明天下午接近日本的東北地區，對關東地區沒有直接影響，可能稍微有點風勢及短暫陣雨。預期這周仍有機會在季風低壓帶環流內，仍有颱風會再度發展。

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