部分莫德納疫苗將到期　CDC：持續加強追蹤調配

行政院院長蘇貞昌今（26）日召開擴大防疫會議，針對全球及國內疫情、防疫物資、疫苗接種狀況以及警戒降級準備情形等議題進行討論；針對近期有部分莫德納疫苗即將屆臨期限，中央流行疫情指揮中心（CDC）指出，會持續加強追蹤調配，不浪費珍貴的疫苗。蘇貞昌也要CDC掌握可能潛在的傳播鏈，全力防堵疫情。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-26 10:52:44
行政院發言人羅秉成轉述今日行政院擴大防疫會議。會中CDC指出，由於運補順暢、疫情穩定，台灣的專責病床空床率已達9成，中央集中檢疫所空床率也有76%，加上酒精、口罩、防護衣等醫療防疫物資也很充裕，國內的防疫量能非常充足。另因莫德納疫苗須於解凍後28天施打完畢，針對各地方政府所配莫德納疫苗可能屆臨期限的部分，CDC會持續加強追蹤調配，不浪費珍貴的疫苗。
蘇貞昌則說，有鑒於變種病毒仍在國際間流竄，邊境管制部分仍須嚴格執行，不可掉以輕心，這也是現階段阻絕變種病毒的最有效做法。而國內疫情趨緩，大部分的傳播鏈都能有所掌握，不明感染源的數量也漸趨減少，整體疫情朝正向發展。蘇貞昌除了感謝CDC的辛勞外，也要求CDC必須隨時掌握可能潛在的傳播鏈，透過宣導、篩檢並採行適當的防疫措施等方式全力防堵。
此外，防疫3級警戒將於明日降為2級，CDC及各部會就業管範圍，已於上週陸續訂定配套之防疫指引，有部分地方政府因應各地疫情狀況而有較為嚴格的作法，蘇貞昌也請各部會必須嚴格落實這些指引及規範，並持續與地方政府溝通，適時滾動檢討，務必防範疫情有再次擴散的機會。
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