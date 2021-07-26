中國恆大負債淡化疫情後復甦　日媒：恐影響習連任之路

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總部位於上海的房地產公司「易居企業集團」（E-house）中國研究與開發機構（China Research and Development Institute）研究總監Yan Yuejin認為，恆大在近期債務壓力增加的狀況下，可能正在試圖利用分紅計畫，強調公司現金流與盈利能力。主要將透過：現金分紅、股票分紅或透過派發上市子公司的高價股份，三種方式進行。同時可見，恆大正在努力消減債務，盡量退至北京立下的「三條紅線」之後。
《日經亞洲》專欄作家佩塞克（William Pesek）評論，雖然對於價值14兆美元的世界第二大經濟體來說，3000億美元的負債不是很大的數字，但全世界關注恆大的問題成為中共建黨百年展現歡樂、社會復甦後的一個棘手問題。全世界的投資者都在想：這家房地產企業到底是大到不能倒，還是大到北京也難以拯救？
佩塞克認為，恆大負債以及中國企業債務違約問題，給中國國家主席習近平帶來2個困境：一是這些債務淡化了新冠肺炎（COVID-19）疫情後的復甦成果，這是習近平在明年（2022）爭取第三個任期的關鍵政績之一；另一個則是，恆大問題正在考驗中共如何在房地產等關鍵市場中進行「去槓桿化」。
《日經亞洲》指出，中國恆大並沒有將低投資巨頭進入市場的意願，上海仍在招聘更多人員，有意加入價值18兆美元的中國政府債券交易的外國銀行仍在持續增加，包括貝萊德（BlackRock）、瑞士信貸、高盛、摩根大通、施羅德（Schroders）和領航投資（Vanguard）等，可見中國市場的巨大潛力仍然誘人，然而前在監管風險又令人感到迷惑。
雖然中國債券受到青睞，但中國恆大的違約問題仍讓投資者感到不安，上週匯豐銀行、中國銀行香港分行等知名銀行都宣布停止向恆大未完工物業的買家提供貸款，實在不是個好兆頭。
佩塞克提醒眾人，習近平所謂的讓「中國人富起來」的願景就像一個平行宇宙，中國公司變得越來越不透明，香港也受到影響，加上北京近期加強對科技業大數據的管控，海外消費者、投資者甚至外國政府實在難以建立對中國科技業、數位人民幣的信心，一連串的令人難以看清但確實存在的隱憂，不斷提醒人們，中國穩定的外表建立在非常不穩定的基礎上，宛如一座危樓。