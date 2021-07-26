COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國恆大負債淡化疫情後復甦　日媒：恐影響習連任之路

▲日本媒體評論，恆大集團背負巨額債款、違約問題，凸顯中國穩定的外表建立在相當不穩定的基礎上。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本媒體評論，恆大集團背負巨額債款、違約問題，凸顯中國穩定的外表建立在相當不穩定的基礎上。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-26 13:35:30

中國政府去年明確提出房企資金監測和融資管理的三檔規則、立定「三條紅線」成為考核房地產企業安全經營的重要指標，也凸顯北京想要降低房地產槓桿率的問題。其中，中國恆大（China Evergrande）的債務問題一直是外界關注的焦點，《日經亞洲》認為，負債3000億美元的恆大成為中共管理經濟上的一大阻礙，甚至影響到新冠肺炎（COVID-19）疫情後復甦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《彭博社》報導，恆大集團考慮派發特別股息重振投資人對股價的信心。分析師指出，上次恆大集團向股東派發特別股息是在2018年盈利飆升時，從此之後2019年、2020年恆大集團年利潤連年下降，總負債增至3010億美元（約8.4兆台幣）。

總部位於上海的房地產公司「易居企業集團」（E-house）中國研究與開發機構（China Research and Development Institute）研究總監Yan Yuejin認為，恆大在近期債務壓力增加的狀況下，可能正在試圖利用分紅計畫，強調公司現金流與盈利能力。主要將透過：現金分紅、股票分紅或透過派發上市子公司的高價股份，三種方式進行。同時可見，恆大正在努力消減債務，盡量退至北京立下的「三條紅線」之後。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產企業包括恆大、綠地槓桿化問題一直令北京頭疼。（圖／美聯社／達志影像）
《日經亞洲》專欄作家佩塞克（William Pesek）評論，雖然對於價值14兆美元的世界第二大經濟體來說，3000億美元的負債不是很大的數字，但全世界關注恆大的問題成為中共建黨百年展現歡樂、社會復甦後的一個棘手問題。全世界的投資者都在想：這家房地產企業到底是大到不能倒，還是大到北京也難以拯救？

佩塞克認為，恆大負債以及中國企業債務違約問題，給中國國家主席習近平帶來2個困境：一是這些債務淡化了新冠肺炎（COVID-19）疫情後的復甦成果，這是習近平在明年（2022）爭取第三個任期的關鍵政績之一；另一個則是，恆大問題正在考驗中共如何在房地產等關鍵市場中進行「去槓桿化」。

《日經亞洲》指出，中國恆大並沒有將低投資巨頭進入市場的意願，上海仍在招聘更多人員，有意加入價值18兆美元的中國政府債券交易的外國銀行仍在持續增加，包括貝萊德（BlackRock）、瑞士信貸、高盛、摩根大通、施羅德（Schroders）和領航投資（Vanguard）等，可見中國市場的巨大潛力仍然誘人，然而前在監管風險又令人感到迷惑。

雖然中國債券受到青睞，但中國恆大的違約問題仍讓投資者感到不安，上週匯豐銀行、中國銀行香港分行等知名銀行都宣布停止向恆大未完工物業的買家提供貸款，實在不是個好兆頭。

佩塞克提醒眾人，習近平所謂的讓「中國人富起來」的願景就像一個平行宇宙，中國公司變得越來越不透明，香港也受到影響，加上北京近期加強對科技業大數據的管控，海外消費者、投資者甚至外國政府實在難以建立對中國科技業、數位人民幣的信心，一連串的令人難以看清但確實存在的隱憂，不斷提醒人們，中國穩定的外表建立在非常不穩定的基礎上，宛如一座危樓。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《日經亞洲》評論，恆大只是中國企業槓桿問題的冰山一角，它所代表的是中國經濟遇到的窘境，連帶影響到2022年國家主席習近平連任的問題。（圖／美聯社／達志影像）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.49%85.51%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.98%62.02%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.13%16.87%
2021-07-23-2021-07-26
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀