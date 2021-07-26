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嘉義長庚紀念醫院中醫科楊佩蓉醫師指出，在過去研究觀察三伏貼療法對鼻過敏特別是以打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀改善最為顯著，其他的症狀如鼻涕倒流、呼吸不暢、嗅覺降低等亦有幫助；今年「三伏日」的初伏為7月21日、中伏為7月31日、末伏為8月10日。
三伏貼療法非人人適用 這些族群應當心
楊佩蓉醫師表示，凡過敏體質、虛寒體質，尤其是疾病症狀會因天冷飲冷或冷熱交替時加重，亦或怕針藥的患者，皆為三伏貼穴位貼敷可適用對象，如反覆上呼吸道感染、過敏性鼻炎、慢性阻塞性肺病、哮喘、腸胃虛弱、四肢冰冷、生長調理、欲孕者等，可至中醫科門診諮詢中醫師。
不過，若是孕婦、嚴重心肺功能不足、3歲以下的小孩，以及有感冒發燒、咽喉發炎和急性全身發炎性疾病的患者，則較不適合三伏貼療法。
使用三伏貼 出現這些現象應停止
楊佩蓉醫師說明，貼敷時間可依三伏日或前後一兩天，或是於夏至後自行擇日敷貼3至6次，每次間隔1至2週，另貼敷時間宜適當，大人敷藥時間2-4小時，小孩1-2小時。此外，皮膚較敏感，有時會有紅熱刺痛或起水泡，亦或貼敷過久造成局部色素沉澱，有相關症狀時應先尋求醫師診斷評估後再行治療。
資料來源：健康醫療網 改善鼻過敏 冬病夏治三伏貼把握「這3天」
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