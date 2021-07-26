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看電影如何兼顧防疫？醫：注意相關風險，安心觀影免緊張！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-07-26 17:00:00

隨著國內疫情趨緩、警戒即將降級，電影院也進入強檔片的旺季，光是7~9月就有數十部強片推出，不少民眾非常期待重返電影院欣賞電影，因應防疫各大影城也多有梅花座、禁止飲食等各項防疫措施。

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不過即便如此，電影院一樣屬開放式的密閉空間，且人群不少，胸腔內科/黃軒醫師提醒，防疫除了業者的努力，也得自行做好把關，適度的放鬆並做好防疫，才有利在防疫與生活之間取得平衡。

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看電影兼顧防疫，觀影前可先做好準備！

黃軒醫師建議，看電影前最好就先以線上購票的方式完成訂位，除了可以挑選自己喜歡的座位，更重要的是可避免現場可能出現人擠人排隊買票的風險。在出門看電影前，確認口罩是否妥善配戴、遮好口鼻，也建議隨身攜帶酒精，以利隨時做手部清潔。並且在看電影前先上完廁所，如此可避免使用公廁。

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看電影兼顧防疫，戲院中注意可能風險！

入場時

進入電影院後，黃軒醫師提醒，從一開始就得留意，盡量避免不必要的碰觸。而戲院通常多為高樓層需搭電梯，許多民眾不耐等待，容易出現一群人往電梯裡擠的情況，很難保持社交安全距離。雖說台灣疫情Rt值低於1已持續數週，病毒傳染力不高，但若有染疫者剛好也搭乘同班電梯，風險自然還是會提升。建議搭電梯前可先觀望，視情況搭乘，或改搭容易保持距離的手扶梯。按電梯按鈕後、搭乘手扶梯若有使用把手，也記得做手部消毒。接下來就是取票，不論是現場購票或取票，也都應留意保持社交距離，在取票後就進行手部消毒。

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入場後

進入戲院包廂後，現在電影院內多數防疫政策皆會經過消毒處理，可安心觀影，不過最重要是，看電影全程，自己得全程戴好口罩，並避免用手揉眼睛或囗鼻接觸。

上廁所

若在電影院內還是想上廁所，黃軒醫師特別提醒，就算是進入廁所有了自己的獨立空間，還是要持續戴好口罩，不可因別人看不到、檢舉不到就將口罩脫下透氣，因為公廁間還是可能有前使用者打噴嚏、咳嗽等留下的飛沫，以及沖馬桶時所形成的氣溶膠、糞屎噴沫等風險，若有病毒，包含了空氣、馬桶、衛生紙、垃圾桶、牆壁等，都有可能有病毒的存在，提醒民眾不可大意，戴好口罩，並在如廁後徹底清潔手部。

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看電影兼顧防疫，觀影後返程持續防疫！

出電影院後，不論是搭乘大眾運輸交通工具、開車、騎車、，也還是要持續做好防疫，搭乘大眾運輸交通工具者，一樣持續避免碰觸外在物品。

開車、騎車者，可先為車門門把、機車把手、坐墊等進行酒精消毒，畢竟在此之前，無法確定稍早有誰經過、碰過，若沾染病毒，開車期間鼻子癢等情況接觸到，自然會有風險。更別忘了，開車或騎車前後，仍酒精消毒雙手，也維護個人安全衞生。

疫情趨緩是防疫關鍵期，適度放鬆也不可大意！

黃軒醫師提醒，疫情趨緩、降級往往是個重要的關鍵期，不少國家常見在疫情降溫之時大爆發，應提高警覺，生活上可以適度的放鬆，但還是得保持一定程度的警覺心，雖不用太過緊張，不可完全鬆懈，確實做好防疫措施，並堅守自己個人的最後防線：手、口、鼻，戴好口罩、做完任何事情就洗手或消毒，如此便能安心的適度放鬆。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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