無名女神曬「極簡挖洞泳裝」　喊話將回歸窈窕辣妹

張香香爆紅於無名小站、PTT表特版，多年來累積不少死忠粉絲追捧，儘管居家防疫期間無法和以前一樣常常拍攝美照，不過她為了不讓粉絲失望，陸續發出私藏的庫存辣照。今（26）日張香香曝光一件大挖空泳裝，希望隨著微解封的到來，可以趕緊回到以前窈窕的體態。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-07-26 19:00:24
張香香紮起馬尾，面對鏡頭露出誘人的眼神，微開的紅唇引人遐想，而她紫色單肩連身泳裝布料極少，腰部的大洞襯托出她纖細的小蠻腰，向上一看，渾圓的南半球也差點掉出，讓網友直呼：「這是大解封了吧！」
張香香認為微解封後，必須開始認真正視體態，透露這禮拜的目標是找回之前天天運動的好習慣，同時期許自己能趁著夏天還沒結束前，有機會再穿上美美的比基尼、拍攝久違的新照片。事實上，張香香食量驚人，常被網友們認為吃不胖，不過她曾表示自己雖然吃很多，但也很努力透過運動來消耗卡路里，從貼文中可以看到，張香香先前除了會上健身房重訓之外，也會參加拳擊課程來維持身材。
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