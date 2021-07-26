新加坡估9月疫苗涵蓋率達8成　擬重開邊境

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與王乙康同為新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人的財政部長黃循財也說，希望到時候70歲及以上的年長者也能達到同樣的接種率。屆時，星政府將進一步放寬防疫措施，包括允許更大的團體聚集，特別是已完整接種疫苗者。
黃循財指出，屆時政府也有意重開邊境。「我們有意開始和疫情受控的國家推行安全旅遊廊道」，透過這些安排，完整接種疫苗者可以旅行，返星後不須在飯店隔離14天，而是根據不同國家風險，透過更積極的檢測制度以取代隔離，或將隔離天數縮短至7天。
他也說，尚未接種疫苗者同樣可以旅行，但仍須強制隔離。
黃循財表示，逐步放寬防疫措施之際，星政府將密切關注疫情發展，特別是住院及加護病房的病例，若這些病例數上升或重症病例增加，就必須放慢鬆綁措施的速度，或甚至收回部分措施。
此外，新加坡接種涵蓋率逐漸提高之際，王乙康認為，目前最大的擔憂是70歲及以上年長者的接種率。
雖然這個年齡層族群是優先施打疫苗的對象之一，但根據衛生部數據，目前已至少接種一劑的人口比例約77%，卻是所有年齡層中最低，預計將在一個月內完成第2劑的接種。
為鼓勵年長者踴躍接種疫苗，星政府已推出居家接種團隊為行動不便者施打疫苗，也開放60歲及以上的年長者無須事先預約，可直接到疫苗接種中心接種。
新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款mRNA疫苗。（編輯：韋樞）1100726