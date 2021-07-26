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男找工作感慨「薪水普遍很慘」！網揭主因：秒懂理工價值

▲有網友日前找工作時，發現不少職缺「薪水都很慘」，不禁感慨「是為什麼？」隨後也有過來人分析出各種因素。（圖／翻攝pexels）
▲有網友日前找工作時，發現不少職缺「薪水都很慘」，不禁感慨「是為什麼？」隨後也有過來人分析出各種因素。（圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 20:51:48

多數人努力打拼爭取高薪，就是為了擁有更好的生活品質。不過有網友日前找工作時，發現不少職缺「薪水都很慘」，不禁感慨「是為什麼？」隨後也有過來人分析出各種因素。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「為什麼一堆工作薪水都不高？我看了人力銀行很多職缺，薪水最高的有到4萬，其餘的都24～35K左右。只有工程師、科技業的薪水有開到五萬以上，難道只有工科出身的才能比較高薪嗎？」

▲不少網友分析出理工人才的薪水較優渥的原因。（圖／翻攝Dcard）
▲不少網友分析出理工人才的薪水較優渥的原因。（圖／翻攝Dcard）
貼文立刻有過來人回應，「科技業基本上有一個基本的公定價格，薪水的地板太低會招不到人」、「付出多少回報多少，出社會薪水高應得的，而且文組有實力的也可以拿到不錯的缺」、「程師其實一點也不好當，也不是每個人都可領5萬元」、「我走軟體方面的，剛入職起薪6萬，也是很羨慕科技業的 第一份年薪可破百，但人家在學的時候，付出的就是比較多」、「月薪的高低，大部分都受技術門檻、人力市場的供需影響，推斷一下就可理解理工人才的價值」。

不過也有人認為，「工程師的差距也很大，1、2線有些差距再後面差距又更大，不過工程師是真的累啊」、「只有前面的文組才能找到高薪而已，文組高薪缺本來就比較少」、「在台灣如果是文史哲，就算是菁英，好像也拿不到高薪，畢竟不是就業取向」。（編輯：潘毅）

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