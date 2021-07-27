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圖/IG @shuyu_travel_photo圖/IG @dorydog_
半天寮休閒文化園區可以說是苗栗後龍的景點推薦Top1，一個景點就能看海、看山、看火車，多樣的景色讓半天寮的遊玩CP值超高！到好望角除了欣賞美麗的風景外，周邊的路線與景點種類多樣，且皆是步行可到達的地方，能視時間多寡跟體力選擇路線哦！
地址：苗栗縣後龍鎮苗33線
海角樂園
圖/IG @iampatty_ko圖/IG @zueying1106
海角樂園位後龍灣瓦濱海自行車道旁，經由鎮公所整治美化環境後，除了規劃串連通霄白沙屯的自行車道外，並放上一座彩虹造型地景，更有一處熱門的拍照背景，號稱海角樂園小天池版的低窪水池塘，吸引不少遊客來這邊拍照打卡哦！因海角樂園距離好望角僅大約五分鐘的車程，推薦大家搭配好望角一同遊玩哦！
地址：苗栗縣後龍鎮中和里灣瓦海濱
後龍過港隧道
圖/IG @photo_sy31圖/IG @b.b.bandb
過港舊隧道屬於日治時代的建築，內牆皆由紅磚所砌成，全長共有三個隧道，合稱好望角隧道群。經由改造過後，重新整治並加上了燈光，用金色妝點後的隧道宛如神隱少女卡通場景，不論是騎腳踏車或是單純步行散步都非常舒適愜意。
地址：苗栗縣後龍鎮南港里14鄰114-1號 (建議先導航至清海宮)
慈雲宮
圖/IG @szchiun_yuan
慈雲宮為後龍鎮歷史最為悠久的廟宇，主祀天上聖母媽祖。寺廟中也有許多年代久遠的歷史文物，經歷過多次整修後，現今廟宇外觀是為民國78年所改建的，建築富麗堂皇，終年香火鼎盛。除此之外，慈雲宮的附近也是苗栗熱門的美食集散地，不論是肉圓、筒仔米糕等都推薦大家前來參拜時一同品嘗哦！
地址：苗栗縣後龍鎮三民路120號
電話： 037-722-367
營業時間：週一至週日 06:00 – 21:00
英才書院
圖/IG @yellow07288
英才書院並非歷史悠久的古蹟，是座以傳統閩式建築來設計的仿古建築，將舊時書院的氣息完整的呈現出來，具有傳統文化傳承與時代觀光行銷的雙重意義。由於園區面積廣大，入園免門票參觀，因此成為了苗栗一處熱門親子景點！此外，園區內還能租借古裝，體驗傳統古裝在書院裡的氛圍哦！
地址：苗栗縣後龍鎮新港三路700號
電話：037-727-072
營業時間：週二至週日 9:00 – 17:00 （週一公休）
客家圓樓
圖/IG @aries_0118圖/IG @aries_0118
客家圓樓於2014年落成在苗栗高鐵站周邊，仿照中國福建土樓「振成樓」的造型，以獨特的圓柱建築外觀吸引大量觀光客前來參觀，福建土樓是世界文化遺產，亦是客家族群文化的融合，周邊更結合整治北勢溪親水廊道，除了逛逛圓樓以外，也可以到旁邊的親水廊道走一走散步唷！
地址：苗栗縣後龍鎮校椅里7鄰新港三路295號
電話：037-732940
營業時間：週二至週日 09:00 – 17:00 （每週一休館）
彩色貨櫃 7-11
圖/IG @yanyan_719_
近年來除了全台的星巴克門市有不同的特色裝潢外，便利商店 7-11 也不遑多讓，這間位在苗栗後龍的龍躍門市，以漆上彩色油漆的多個貨櫃組成，戶外座位放置了兩個汽油桶吧檯，打造出滿滿的美式小酒吧風格，白天來跟晚上來都有不一樣的氛圍，開幕後在短時間內成為苗栗的打卡景點！
地址：苗栗縣苗栗市新川里圓墩28號
電話： 037-361-706
營業時間：週一至週日 24小時
台灣桑耶寺
圖/IG @jasmine30_9
說到苗栗打卡景點，絕對不能錯過這個苗栗最新的IG隱藏版打卡點！台灣桑耶寺是台灣的第一座桑耶寺，是藏傳佛教的莊嚴宗教聖地。在園區中掛著滿滿的五色經幡旗幟，是來自於西藏的「風馬旗」，除了象徵著神聖的宗教意涵，也帶著滿滿的祝福在風中傳遞至遠方。據說來到這裡可以許個小願望，在風馬旗下繞三圈願望就可以實現哦！
地址：苗栗縣後龍鎮龍坑里埔仔頂60-2號
電話：037-727-116
外埔漁港
圖/IG @fly_travel1011
後龍身為苗栗海線的發展重鎮，沿海觀光就絕對少不了漁港！不同於一些熱鬧的知名漁港，外埔漁港有多了份輕鬆、寧靜的美，因此不少在地人會來這裡的木棧道散步看海、偶爾吃吃海鮮，悠閒的過個週末下午。除此之外，漁港邊有處荒地中停駐了許多艘廢棄漁船，一旁竟是遍地綻放的天人菊，只要取好相機拍照的角度，就能拍到擱淺於花海中的船隻，浪漫的氛圍也成為了熱門的苗栗打卡點！（最盛的花季在6~8月，大家記得抓緊時間來哦！）
地址：苗栗縣後龍鎮海埔巷13-5號
電話：037-433-075
開放時間：每日開放
原文出處 : ReadyGo 苗栗後龍一日遊，9個歷史文化巡禮到網美打卡景點
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