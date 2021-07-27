我是廣告 請繼續往下閱讀
為防堵新冠肺炎疫情延燒，全國各級學校及公私立幼兒園自五月底停止到校（園）上課，雖然學校皆有安排線上教學課程，孩子空閒的時間仍比上學期間多上許多，因此也改變許多家長及孩童的生活步調。疫情除了影響小孩的學習外，防疫期間減少外出，更大幅減少小孩每日的活動量；再加上，現在許多家庭居住於集合住宅，動態活動的安排相對不容易。朱醫師表示，若家中有正值成長黃金階段的孩子，家長們此時更需關注孩子生長發育的變化。
朱醫師表示，除了特殊疾病、家族遺傳外，充足睡眠、均衡營養、足夠的運動量，是小孩成長發育的關鍵要素。由於生長激素分泌高峰為夜間11點至凌晨2點1，孩子居家作息十分重要；營養也要維持均衡，才能供給成長所需養分，應盡量避免高油、高糖、高熱量的食物，以免抑制生長激素分泌或性早熟的問題發生；此外，適量運動有助於刺激生長激素分泌，以利孩童生長。居家防疫之際，生活的變化都可能影響孩子的生長，因此家長們應多加注意，才能幫助家中的寶貝健康成長。
骨齡≠實際年齡 小孩一年成長少於4公分建議就醫評估
兒童孩子生長高峰期分別為：兩歲前嬰幼兒期與青春期。朱德明醫師分享，兩歲前評估標準，家長可以自行觀察。滿一足歲時，身長應比出生時多50%；滿兩足歲時，寶寶的身長應為出生時的1.75倍。舉例來說，寶寶出生時身長為50公分，一歲時身長約為75公分，而兩歲則約長至87.5公分。而在兩歲前，寶寶會接種各項預防針時，醫師也都會問診並檢視生長曲線，一旦家長們發現半年內寶寶生長狀況不如預期，都可提出與醫師討論。
另一個成長關鍵期為青春期，青春期發育到生長板密合前為另一生長高峰。朱醫師指出，一般而言，女生從乳房開始發育到長體毛後，會進入生長高峰，接著初經來潮，初經滿一年左右生長板會密合，從骨齡來看約14歲；男生第二性徵的出現較不易察覺，通常發育較女生慢，骨齡達16歲左右生長板將會密合，但是，大家可千萬要注意「骨齡≠實際年齡」，骨齡為骨骼發育程度的數據，需到醫院透過X光攝影檢查才可得知。朱醫師表示，日常生活中建議家長應多觀察小孩的生長變化，兩歲後至青春期前，孩子每半年至少要長高2公分、一年4公分，若低於標準，且生長曲線落在第3百分位以下，建議諮詢小兒內分泌科，經專業醫師評估，一旦發現有生長遲緩的問題，才可及早介入治療
家族遺傳、生長遲緩 專科醫師評估對症下藥有助健康成長
常見兩種因內分泌異常導致生長遲緩的疾病為：甲狀腺功能低下、生長激素分泌不足。臨床上，會透過身體檢查、骨齡、抽血或其他影像學檢查確認生長狀態，以判斷是否為生長激素缺乏，或是其他原因造成。朱醫師表示，甲狀腺功能低下較單純，給予甲狀腺激素治療多半會恢復。一旦確認是生長激素缺乏症，且無治療的禁忌症(如糖尿病、惡化腫瘤等狀況)，可以給予生長激素治療。
朱醫師也分享，門診中曾遇到一位身材矮小的小六男童，經檢查評估，未來成人預估身高約164公分。由於家族成員身材偏矮小，雖然大多數家人不以為意，但在男童的媽媽堅持進一步檢查之下，由醫師確診為生長激素缺乏症。經臨床評估並施予適當的生長激素治療後，治療成效良好，男童也長到理想身高，且家中其他小孩也進行生長的追蹤。
朱醫師指出，生長激素並非萬靈丹，生長激素的療效也會受到介入時間點的影響，若生長板已密合，則無法達到良好的治療效果。此外，良好的生活習慣更是成長的關鍵要素，若接受治療卻沒有充足睡眠、運動量與均衡飲食的配合，成效也會大打折扣。最後朱德明醫師也提醒家長們，孩子的生長還是要回歸生活作息基本面，充足睡眠、足夠的運動量、均衡營養，三者缺一不可。疫情期間居家防疫，家長除了與孩子一起建立良好的生活作息之外，更要定期觀察他們的成長狀態，才能幫助小孩健康成長。
資料來源：健康醫療網 暑期居家防疫 掌握3要點 助孩子健康成長
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊