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奧運／「只有妳能擊敗中國！」日本混雙金牌推手是虎媽

▲水谷隼/伊藤美誠幫助日本拿下奧運史上桌球項目首金。（圖／美聯社／達志影像）
▲水谷隼/伊藤美誠幫助日本拿下奧運史上桌球項目首金。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-27 10:08:39

4強拍落台灣組合晉級金牌戰，日本組合伊藤美誠／水谷隼昨晚逆轉中國組合，帶走奧運史上首面混雙金牌，20歲的伊藤美誠從小就展露頭角，11歲改寫福原愛保持的最年輕日本冠軍紀錄，其中最關鍵的可能是她有一位「虎媽」。

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伊藤美誠的媽媽伊藤美乃里年輕時也是桌球選手，不過成績並不突出，所以把自己的所有希望都投注在小伊藤身上，從胎教就是講解桌球故事，小伊藤出生不滿1歲就已經可以拿桌球拍比劃幾下，2歲時正式拿到人生的第一個球拍。

在虎媽的調教下，伊藤美誠8歲獲全日本桌球賽兒童組冠軍，11歲刷新福原愛所寫下的最年輕日本冠軍紀錄，16歲代表日本隊參加里約奧運，獲得女團銅牌，日媒也自此接露了小伊藤和虎媽的故事。

「我都想叫她魔鬼了。」伊藤美誠曾這樣形容她的媽媽，畢竟誰受的了，幼稚園時期每天訓練時間長達7小時，除了上廁所不能離開球桌，累到在廁所睡著，虎媽還會在小伊藤淺眠階段，在她耳邊不斷提醒那句名言，「能夠戰勝中國選手的只有美誠你！」

儘管如此，伊藤美誠在日本節目上曾表達對媽媽的感謝，鏡頭前的他停頓了幾秒，忍不住紅了眼眶，「感謝吧，這裡面包含了太多東西，不僅僅只是一句簡單的感謝。」感謝媽媽將她推上世界的巔峰。

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