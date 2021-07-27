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車主請準備收貨，限量58輛電動版AC Cobra Series 1 Electric要交車了

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-27 10:25:20

2020年AC Cars推出改搭載電動系統的AC Cobra Series 1 Electric復刻版，為紀念Cobra所以Cobra Series 1 Electric只限量58輛，在受到疫情影響下日前AC Corba表示Cobra Series 1 Electric即將可以交車了。

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AC Cobra於車壇或是車迷心中都有著重要的經典地位，為了再次重現當年經典AC Cars於2020年宣布推出AC Cobra Series 1 Electric復刻版，不過為因應趨勢AC Cars將Cobra動力改為純電系統，透過電能推動Cobra Series 1 Electric有著308hp/25.5kgm最大輸出，百公里加速只要4秒即能完成，極速也有193km/L，而電動車講究的續航里程也有240公里表現。由於AC Cobra於1962年誕生因此Cobra Series 1 Electric只有限量8輛，售價為138,000英鎊約台幣5,400,000元。雖然Cobra Series 1 Electric數量不多且價格不斐，但對於玩家來說真愛無價，但可惜2020年因疫情導致生產受到延期，不過日前AC Cars宣布Cobra Series 1 Electric已完成最終測試階段，首批車輛也即將要交車了。

AC Cars於2020年推出限量58輛Cobra Series 1 Electric。
AC Cars於2020年推出限量58輛Cobra Series 1 Electric。
Cobra Series 1 Electric已完成最終測試，首批車輛即將可以交付到車主手上。
Cobra Series 1 Electric已完成最終測試，首批車輛即將可以交付到車主手上。
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