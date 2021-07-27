COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

癌症治療新里程碑！　細胞基因療法持續發光扭轉生命奇蹟

癌症治療新里程碑！　細胞基因療法持續發光扭轉生命奇蹟
癌症治療新里程碑！　細胞基因療法持續發光扭轉生命奇蹟

健康醫療網

2021-07-27 10:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】2021年亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan 2021) 上周展開為期五天的線上國際論壇，其中在創新細胞與基因治療全球趨勢論壇邀請了來自全球公認的細胞與基因療法研發與治療機構-澳洲Peter MacCallum癌症中心、知名國際製藥細胞與基因治療及醫藥品查驗中心的國內外專家，針對各界高度期盼的癌症細胞基因治療之臨床運用、未來展望與產業鏈的協作，提供實務經驗與觀點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CAR-T在惡性淋巴癌和白血病　獲證顯著效果

來自澳洲 Peter MacCallum癌症中心同時也是國際細胞治療學會法律與監管小組委員會主席Professor Dominic Wall在演講中提到，人類T細胞基因治療的研究是一項具革命性發展的領域，對於惡性淋巴癌和白血病有顯著效果已經獲得實證。

被喻為「活的藥物」　繁殖生長攻擊致命癌

由於輸入之細胞在患者內仍可繁殖生長，因此便能持續發揮攻擊癌細胞作用，癌症的細胞基因療法也被形容為「活的藥物」。癌症細胞基因療法目前發展最成熟的便是CAR-T療法，目前在美國FDA已經有五項產品取得上市許可。CAR-T的作用方式是從病人血液中分離出 T 細胞，再用基因工程將其改造，讓 T 細胞上面呈現嵌合抗原受體（Chimeric antigen receptor , 簡稱 CAR），負責辨識癌細胞表面抗原，以及用來活化 T 細胞的訊息傳遞分子，讓 T 細胞更有能力攻擊腫瘤。因此CAR-T是同時具備細胞療法、基因療法與免疫療法三者的創新治療。

秉持企業使命！助細胞與基因療法看見新曙光

知名藥廠細胞與基因治療國際市場總監Didier Dargent博士表示，相較傳統製藥單向式的供應，細胞與基因治療是一個非常「個別化」的過程，治療的提供必須起始於醫生與患者達成治療共識、患者提供自體細胞之後才開始進入製造程序、最後再回到醫院輸注給原患者。在這整個過程中品質掌控是最重要的一環。所以與經過認證合格的醫療中心合作是非常重要的。

Dr. Dargent博士提到，企業使命是「重新創想醫藥未來以改善和延長人們的生命」，而細胞基因療法的突破有著更重要的價值：讓許多經歷多種治療無效，平均生命只有6個月左右的病患有新的選擇和希望。目前細胞基因治療在臨床運用雖然尚處於起始階段，如何從學術研究走向產業化以幫助更多病患是全新的挑戰也是契機。



資料來源：健康醫療網 癌症治療新里程碑！　細胞基因療法持續發光扭轉生命奇蹟

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.33%41.67%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
76%24%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.41%71.59%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.35%17.65%
2021-07-26-2021-07-29
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀