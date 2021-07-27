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來自澳洲 Peter MacCallum癌症中心同時也是國際細胞治療學會法律與監管小組委員會主席Professor Dominic Wall在演講中提到，人類T細胞基因治療的研究是一項具革命性發展的領域，對於惡性淋巴癌和白血病有顯著效果已經獲得實證。
被喻為「活的藥物」 繁殖生長攻擊致命癌
由於輸入之細胞在患者內仍可繁殖生長，因此便能持續發揮攻擊癌細胞作用，癌症的細胞基因療法也被形容為「活的藥物」。癌症細胞基因療法目前發展最成熟的便是CAR-T療法，目前在美國FDA已經有五項產品取得上市許可。CAR-T的作用方式是從病人血液中分離出 T 細胞，再用基因工程將其改造，讓 T 細胞上面呈現嵌合抗原受體（Chimeric antigen receptor , 簡稱 CAR），負責辨識癌細胞表面抗原，以及用來活化 T 細胞的訊息傳遞分子，讓 T 細胞更有能力攻擊腫瘤。因此CAR-T是同時具備細胞療法、基因療法與免疫療法三者的創新治療。
秉持企業使命！助細胞與基因療法看見新曙光
知名藥廠細胞與基因治療國際市場總監Didier Dargent博士表示，相較傳統製藥單向式的供應，細胞與基因治療是一個非常「個別化」的過程，治療的提供必須起始於醫生與患者達成治療共識、患者提供自體細胞之後才開始進入製造程序、最後再回到醫院輸注給原患者。在這整個過程中品質掌控是最重要的一環。所以與經過認證合格的醫療中心合作是非常重要的。
Dr. Dargent博士提到，企業使命是「重新創想醫藥未來以改善和延長人們的生命」，而細胞基因療法的突破有著更重要的價值：讓許多經歷多種治療無效，平均生命只有6個月左右的病患有新的選擇和希望。目前細胞基因治療在臨床運用雖然尚處於起始階段，如何從學術研究走向產業化以幫助更多病患是全新的挑戰也是契機。
資料來源：健康醫療網 癌症治療新里程碑！ 細胞基因療法持續發光扭轉生命奇蹟
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