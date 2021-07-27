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爆料政府贈送高端給友邦　國民黨要外交部說清楚

▲國民黨主席江啟臣今日爆料民進黨政府把高端疫苗當大禮贈送友邦。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣今日爆料民進黨政府把高端疫苗當大禮贈送友邦。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-27 12:02:02｜2021-07-27 12:02:22

國民黨今（27）日召開「蔡政府把高端疫苗當大禮？」記者會，黨主席江啟臣拿出一份外交部發給我駐9個邦交國使館公文，內容指出，要捐贈友邦高端疫苗，江啟臣質疑蔡政府在幫備受爭議的國產高端疫苗尋找出路，這是外交部自己的主張，還是政府高層的要求？

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江啟臣指出，他手上有一份公文，是外交部在7月20日發給9個我駐友邦大使館的電報，公文主旨為「受贈我國產疫苗意願一事」，文中提及食藥署已於9月19日核准高端疫苗專案製造EUA，政府將援贈該疫苗給各友邦，為了發揮援外效益，要求駐外使館急洽當地國家政府有無接受高端疫苗的意願，並詢問當地國家是否願意核准使用EUA等事宜。

江啟臣說，蔡政府一手靠其他國家捐贈國際認證疫苗，另一手卻以公帑購買沒有國際認證的高端疫苗，要送給邦交國，這教其他國家如何看待台灣國產疫苗？

江啟臣表示，國民黨上週才到法院提告，質疑高端疫苗審查疑有圖利不法以及利益輸送、迴避問題，政府卻不顧一切透過食藥署護航高端疫苗，然後馬上由外交部的外送平台要送給邦交國，他要請問外交部，是否確有這份公文？這是外交部自己的主張，還是有高層要求？為何用人民的納稅錢來購買爭議疫苗送給邦交國？政府是在幫高端疫苗做國際行銷？他更要問，採購預算哪裡來。

江啟臣強調，高端疫苗至今只通過充滿爭議的EUA，連2期試驗都還沒做完，就要拿去外送，請不要隨便賠上國家信譽！難道是怕未來國產疫苗採購錯誤被追究，現在急著幫高端找出路？希望要求外交部出面說清楚講明白。

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仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

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