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聯合國兒童基金會也於今年4月指出，迄今為止，尚未檢測到透過母乳和母乳哺育而傳播的活性COVID-19病毒，因此所有母親應繼續哺餵母乳。國民健康署指出，為確保母嬰的安全，媽媽們可遵循基金會提供的「在COVID-19大流行期間保持寶寶健康與安全的哺乳技巧」，掌握四個關鍵，讓自己順利哺乳增強寶寶免疫力。
哺乳遵循3W技巧 確保衛生良好下哺育嬰兒
國民健康署說明，首先應保持衛生良好下繼續母乳哺育，把握Wear餵養寶寶時戴口罩、Wash觸摸寶寶前後用肥皂洗手、Wipe定期清潔和消毒接觸過的表面等3W的重要技巧，其次，若不慎染病也別慌張，可採取特別衛生措施並繼續母乳哺育，包括若在分娩前或母乳哺育時感染新冠狀病毒的母親，因乳汁還有抗體，可保護嬰兒並增強嬰兒自身的免疫反應；若母親有發燒、咳嗽等症狀時，則應立即尋求醫療照護，即使身體狀況還可哺餵母乳，也要遵守上述3W技巧，才可以繼續哺乳。
配方奶餵養也須遵守3W 助寶寶提高免疫力
若染病嚴重而無法哺餵母乳時，除了應立即就醫，並可先擠出母乳，讓家庭中未感染的成員遵守3Ｗ技巧協助餵養嬰兒。國民健康署強調，最後考量某些情況，媽媽無法或決定不進行母乳哺育時，也可以配方奶餵養嬰兒，其中需特別注意徹底清洗奶瓶、奶嘴和其他使用的設備，且同時遵守3W技巧，才能確保嬰兒安全，幫助提高免疫力。
資料來源：健康醫療網 媽媽染疫可哺乳嗎？ 國健署：遵守3Ｗ技巧及4關鍵
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