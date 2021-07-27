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媽媽染疫可哺乳嗎？　國健署：遵守3Ｗ技巧及4關鍵

媽媽染疫可哺乳嗎？　國健署：遵守3Ｗ技巧及4關鍵
媽媽染疫可哺乳嗎？　國健署：遵守3Ｗ技巧及4關鍵

健康醫療網

2021-07-27 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】面對新冠肺炎疫情肆虐全球，許多媽媽想增加寶寶免疫力，繼續母乳哺育也是關鍵。根據世界衛生組織在COVID-19大流行期間，建議各國政府單位應持續鼓勵那些懷疑或確診的母親開始或繼續母乳哺育，且勸告母乳哺育的好處遠大於傳染病傳播的潛在風險；國民健康署解釋，母乳含有多種抗體及免疫球蛋白等免疫物質，能增強嬰兒免疫力，幫助避免感染的目的。

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遵循四個關鍵哺乳　確保母嬰安全

聯合國兒童基金會也於今年4月指出，迄今為止，尚未檢測到透過母乳和母乳哺育而傳播的活性COVID-19病毒，因此所有母親應繼續哺餵母乳。國民健康署指出，為確保母嬰的安全，媽媽們可遵循基金會提供的「在COVID-19大流行期間保持寶寶健康與安全的哺乳技巧」，掌握四個關鍵，讓自己順利哺乳增強寶寶免疫力。

哺乳遵循3W技巧　確保衛生良好下哺育嬰兒

國民健康署說明，首先應保持衛生良好下繼續母乳哺育，把握Wear餵養寶寶時戴口罩、Wash觸摸寶寶前後用肥皂洗手、Wipe定期清潔和消毒接觸過的表面等3W的重要技巧，其次，若不慎染病也別慌張，可採取特別衛生措施並繼續母乳哺育，包括若在分娩前或母乳哺育時感染新冠狀病毒的母親，因乳汁還有抗體，可保護嬰兒並增強嬰兒自身的免疫反應；若母親有發燒、咳嗽等症狀時，則應立即尋求醫療照護，即使身體狀況還可哺餵母乳，也要遵守上述3W技巧，才可以繼續哺乳。

配方奶餵養也須遵守3W　助寶寶提高免疫力

若染病嚴重而無法哺餵母乳時，除了應立即就醫，並可先擠出母乳，讓家庭中未感染的成員遵守3Ｗ技巧協助餵養嬰兒。國民健康署強調，最後考量某些情況，媽媽無法或決定不進行母乳哺育時，也可以配方奶餵養嬰兒，其中需特別注意徹底清洗奶瓶、奶嘴和其他使用的設備，且同時遵守3W技巧，才能確保嬰兒安全，幫助提高免疫力。



資料來源：健康醫療網 媽媽染疫可哺乳嗎？　國健署：遵守3Ｗ技巧及4關鍵

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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