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響應世界肝炎日-肝炎防治不能等！消除C肝缺你不可

響應世界肝炎日-肝炎防治不能等！消除C肝缺你不可
響應世界肝炎日-肝炎防治不能等！消除C肝缺你不可

健康醫療網

2021-07-27 15:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新冠肺炎疫情趨緩、政府管制措施逐步放寬，然而社區存有零星隱形感染者，外出仍有染疫風險。且可預見新冠肺炎將流感化，為了與其共存，除了主動施打疫苗外，積極治療C型肝炎也很重要。台灣肝病醫療策進會會長暨國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長高嘉宏教授指出，美國疾病管制及預防中心(CDC)資料發現，部分新冠肺炎住院患者的肝臟酵素增加，肝功能指數升高，代表肝臟有暫時的破壞。因此慢性肝病和肝硬化患者若感染新冠肺炎，可能面臨更高的死亡風險。

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全台有高達12萬名C肝患者尚未治療，高嘉宏教授說，因為疫情影響，C肝患者篩檢、治療、追蹤的意願大幅降低，但C肝不治，肝臟會持續受到傷害，還可能引發肝外病變。根據全球性大型研究指出，若因疫情拖延治療，C肝患者病程惡化與死亡人口可能增加。為了喚起民眾在疫情期間對於肝炎篩治的重視，世界衛生組織與世界肝炎聯盟特別將本年度世界肝炎日的主軸定調為『肝炎防治不能等（Hepatitis Can’t Wait.）』，提醒民眾世界上每三十秒就有一人因肝炎死亡，呼籲台灣民眾應於微解封後，即刻重視C肝篩治，採取行動消滅肝炎。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆教授說，大型研究發現：感染新冠肺炎，肝硬化患者死亡風險是非肝硬化者的3.31倍！為了降低染疫衝擊，除了主動施打疫苗以外，接種疫苗後，也建議高風險族群趕緊前往醫療院所，完成國健署提供的一生一次免費肝炎篩檢。若確診C肝也無須擔心，今日治療已進入全口服新藥時代，治癒率高達98%、副作用輕微，服藥不影響疫苗施打，療程僅需8週或12週，入院領藥的次數最少僅需要3次。也提醒正在治療者，若對藥物、施打疫苗有任何疑慮也應與醫師討論，切莫自行中斷治療。

消除C肝計畫亮紅燈：去年僅治7成，今年上半年僅治5成 

高嘉宏教授說，受到新冠肺炎疫情影響，醫院管制趨嚴與民眾擔憂不敢就醫，導致延遲C肝篩檢與治療。比較我國這三年C肝全口服新藥治療人數可發現，相較於前(2019)年4萬治療名額不到八月就用罄的情況；去(2020)年預計治療約5.1萬人，實際治療36,159位患者，約佔七成；今(2021)年上半年，預計治療約2萬人，但因為疫情升溫，截至六月底僅治療10,640位病人，達成率僅53％。顯見新冠肺炎嚴重疫情影響國人C肝篩檢與治療的意願與進度。

疫情期間，許多民眾忽視C肝治療的急迫性，誤以為等疫情過去再治療即可，事實上，疫情之下C肝治療不容拖延。除了C肝疾病持續進展，C肝肝硬化患者若感染新冠肺炎病毒，會有較高的重症、死亡風險，不論是國外衛生單位或是台灣，都強調肝病患者提高警覺。衛生福利部更將C肝患者納入優先施打疫苗的第九類族群中。高嘉宏教授說，新冠肺炎會導致免疫系統失控，讓原本只會精準殺滅病毒的免疫細胞大軍敵我不分的胡亂攻擊，引起細胞激素風暴，還可能發生呼吸窘迫，造成全身性傷害。有鑑於C肝患者常見的併發症為肝硬化及肝癌，肝功能本就較差。在C肝及新冠病毒的夾攻之下，肝功能會大幅下降，死亡風險也會隨之提升。

不只加速肝炎三部曲惡化，六大疾病、三大癌症、染疫致死

C肝不只會提升染疫死亡風險，與許多高致死的疾病及癌症都有直接或間接關係。高嘉宏教授說明，C肝會加速肝炎、肝硬化、肝癌之肝病三部曲惡化，還會引發肝外器官慢性發炎，導致多處肝外病變。根據研究證實顯示，C肝會改變患者體內脂肪代謝、增加血管硬度，降低細胞對胰島素的敏感度，加速腎功能惡化。在我國最新公布的國人十大主要死亡原因排行中有六大疾病(惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎臟病、慢性肝病及肝硬化)、男女十大癌症死因中有三大癌, (肝癌、口腔癌與非何杰金氏淋巴瘤)，與C型肝炎有間接或直接關係。

大型研究指出：同為染疫者，肝硬化患者死亡風險肝功能健全者3.31倍

余明隆教授提醒，大型研究發現：新冠肺炎感染者中，肝硬化患者的死亡風險是非肝硬化患者的3.31倍。為了避免C肝衝擊健康及生命，高風險族群除了主動接種疫苗以外，也應把握疫情趨緩之際，主動進行篩檢及治療。余明隆教授說明，在政府以及各地醫療院所支持下，治癒C肝輕而易舉且相當方便。

疫情趨緩期間　快治C肝！ 

余明隆教授接續說明，在治療藥物層面，政府更是給付高安全性、高療效的C肝全口服新藥。其治癒率高達98%且副作用輕微，療程也僅需8週或12週，短療程的特性可大幅減少患者往返醫院趟數，最少僅需入院領藥3次便可完成療程，可降低民眾疫情下治療焦慮感。除此之外，服藥期間也不影響疫苗施打，已登記疫苗施打的民眾無須擔心延緩疫苗施打進度。

余明隆教授提醒，隨著疫苗劑量日益充足且疫情趨緩，提醒民眾響應政策施打疫苗，且45至79歲成年人（原住民族群為40至79歲）應主動前往醫療院所或衛生所進行一生一次的免費肝炎篩檢，如有確診一定要及早治療。千萬不可忽視C肝對健康的衝擊而拖延篩檢或自行中斷治療。此外，也應避免不必要的外出，若一定要外出，應配戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，更應避免如刺青或紋眉、共用針頭等高風險行為。鼓勵民眾齊心響應肝炎防治不能等的年度目標，以及我國2025消除C肝願景，主動篩治C肝，終結「肝」苦人生。



資料來源：健康醫療網 響應世界肝炎日-肝炎防治不能等！消除C肝缺你不可

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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