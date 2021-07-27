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高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆教授說，大型研究發現：感染新冠肺炎，肝硬化患者死亡風險是非肝硬化者的3.31倍！為了降低染疫衝擊，除了主動施打疫苗以外，接種疫苗後，也建議高風險族群趕緊前往醫療院所，完成國健署提供的一生一次免費肝炎篩檢。若確診C肝也無須擔心，今日治療已進入全口服新藥時代，治癒率高達98%、副作用輕微，服藥不影響疫苗施打，療程僅需8週或12週，入院領藥的次數最少僅需要3次。也提醒正在治療者，若對藥物、施打疫苗有任何疑慮也應與醫師討論，切莫自行中斷治療。
消除C肝計畫亮紅燈：去年僅治7成，今年上半年僅治5成
高嘉宏教授說，受到新冠肺炎疫情影響，醫院管制趨嚴與民眾擔憂不敢就醫，導致延遲C肝篩檢與治療。比較我國這三年C肝全口服新藥治療人數可發現，相較於前(2019)年4萬治療名額不到八月就用罄的情況；去(2020)年預計治療約5.1萬人，實際治療36,159位患者，約佔七成；今(2021)年上半年，預計治療約2萬人，但因為疫情升溫，截至六月底僅治療10,640位病人，達成率僅53％。顯見新冠肺炎嚴重疫情影響國人C肝篩檢與治療的意願與進度。
疫情期間，許多民眾忽視C肝治療的急迫性，誤以為等疫情過去再治療即可，事實上，疫情之下C肝治療不容拖延。除了C肝疾病持續進展，C肝肝硬化患者若感染新冠肺炎病毒，會有較高的重症、死亡風險，不論是國外衛生單位或是台灣，都強調肝病患者提高警覺。衛生福利部更將C肝患者納入優先施打疫苗的第九類族群中。高嘉宏教授說，新冠肺炎會導致免疫系統失控，讓原本只會精準殺滅病毒的免疫細胞大軍敵我不分的胡亂攻擊，引起細胞激素風暴，還可能發生呼吸窘迫，造成全身性傷害。有鑑於C肝患者常見的併發症為肝硬化及肝癌，肝功能本就較差。在C肝及新冠病毒的夾攻之下，肝功能會大幅下降，死亡風險也會隨之提升。
不只加速肝炎三部曲惡化，六大疾病、三大癌症、染疫致死
C肝不只會提升染疫死亡風險，與許多高致死的疾病及癌症都有直接或間接關係。高嘉宏教授說明，C肝會加速肝炎、肝硬化、肝癌之肝病三部曲惡化，還會引發肝外器官慢性發炎，導致多處肝外病變。根據研究證實顯示，C肝會改變患者體內脂肪代謝、增加血管硬度，降低細胞對胰島素的敏感度，加速腎功能惡化。在我國最新公布的國人十大主要死亡原因排行中有六大疾病(惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎臟病、慢性肝病及肝硬化)、男女十大癌症死因中有三大癌, (肝癌、口腔癌與非何杰金氏淋巴瘤)，與C型肝炎有間接或直接關係。
大型研究指出：同為染疫者，肝硬化患者死亡風險肝功能健全者3.31倍
余明隆教授提醒，大型研究發現：新冠肺炎感染者中，肝硬化患者的死亡風險是非肝硬化患者的3.31倍。為了避免C肝衝擊健康及生命，高風險族群除了主動接種疫苗以外，也應把握疫情趨緩之際，主動進行篩檢及治療。余明隆教授說明，在政府以及各地醫療院所支持下，治癒C肝輕而易舉且相當方便。
疫情趨緩期間 快治C肝！
余明隆教授接續說明，在治療藥物層面，政府更是給付高安全性、高療效的C肝全口服新藥。其治癒率高達98%且副作用輕微，療程也僅需8週或12週，短療程的特性可大幅減少患者往返醫院趟數，最少僅需入院領藥3次便可完成療程，可降低民眾疫情下治療焦慮感。除此之外，服藥期間也不影響疫苗施打，已登記疫苗施打的民眾無須擔心延緩疫苗施打進度。
余明隆教授提醒，隨著疫苗劑量日益充足且疫情趨緩，提醒民眾響應政策施打疫苗，且45至79歲成年人（原住民族群為40至79歲）應主動前往醫療院所或衛生所進行一生一次的免費肝炎篩檢，如有確診一定要及早治療。千萬不可忽視C肝對健康的衝擊而拖延篩檢或自行中斷治療。此外，也應避免不必要的外出，若一定要外出，應配戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，更應避免如刺青或紋眉、共用針頭等高風險行為。鼓勵民眾齊心響應肝炎防治不能等的年度目標，以及我國2025消除C肝願景，主動篩治C肝，終結「肝」苦人生。
資料來源：健康醫療網 響應世界肝炎日-肝炎防治不能等！消除C肝缺你不可
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