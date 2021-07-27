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對於皮膚疾病患者，除了已知對新冠肺炎疫苗成分有過敏之外，並無其他的新冠肺炎疫苗接種禁忌症，目前我國18歲以上民眾，經醫師評估後皆可接受新冠疫苗注射。
Q2 我使用免疫調節治療藥物，使用疫苗的保護力會比較差嗎？
與一般族群相比，接受全身性免疫調節治療的皮膚疾病患者在接種新冠肺炎疫苗後可能產生較弱的效果強度與較短的保護期。
Q3 我應該要什麼時候去接種疫苗？
理想情況下，建議在自體免疫或發炎性皮膚疾病穩定時，接種新冠肺炎疫苗，建議與您的皮膚科醫師共同討論決定是否接種新冠肺炎疫苗。
Q4：接種疫苗對我原本的皮膚疾病會有什麼影響？
在接種新冠肺炎疫苗後，少數皮膚疾病患者有疾病發作或惡化的風險，但對皮膚疾病患者而言，接種新冠肺炎疫苗的利益，大於其誘發自體免疫或發炎性疾病復發的潛在風險，建議與您的皮膚科醫師共同討論決定是否接種新冠肺炎疫苗。
Q5：注射疫苗前後，我使用的藥物需要調整嗎？
大部分的皮膚疾病藥物並不影響疫苗的施打，而部分藥物的使用者則須要調整施打疫苗的時間，以產生較好的免疫保護反應，建議與您的皮膚科醫師共同討論，以規劃合適的疫苗接種時間。
資料來源：健康醫療網 皮膚疾病患者打新冠疫苗 皮膚科學會給建議
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