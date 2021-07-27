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指揮中心說明，此次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。
請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，後續才會收到預約簡訊提醒。符合預約資格的民眾，收到簡訊提醒者記得進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。
降為二級警戒 全國防疫決策
此外，中央流行疫情指揮中心另表示，今日與各縣市政府召開的「全國防疫會議」，決議如下：
一、國內疫情現況及評估
1.國內疫情持續趨緩，Rt值維持在低點，今（27）日開始全國疫情降為二級警戒，相關社區管制措施將陸續鬆綁，請各地方政府密切注意鬆綁措施之後續效應。另請各地方政府衛政機關持續強化病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備，以因應未來可能發生變異株疫情。
2.目前新增本土病例仍以雙北為多，且存有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈，請臺北市及新北市政府持續須留意疫情警戒降級後，人流回升及民眾社交活動增加對疫情之影響，及早因應。另目前除雙北外，各縣市疫情均調降為中或低等級，請雙北市持續就疫情防疫作為加強疫調與匡列作業。
二、針對疫調輔助平臺帳號申請，如各地方政府基於疫調需求，可依規定向指揮中心申請；另為利地方政府在遵守個人隱私保護和資安防護前提下，協助疫調作業，指揮中心提醒地方政府，對於下載、存取簡訊實聯制資料，僅限於疫調使用，並須於28天內刪除相關資料；對於資料之調取，使用人員的帳號、調取資料的時間與內容，應有詳實記錄，俾利後續開放使用紀錄之查詢。
三、有關「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象」疫苗施打作業，指揮中心已請各專案對象的業管部會與地方政府相關局處確實聯繫，向地方政府衛生機關說明專案執行內涵，俾確實依權管部會規劃方式落實執行；另請各地方政府間建立橫向聯繫體系，充分合作，讓疫苗接種作業順利進行。
資料來源：健康醫療網 COVID-19公費疫苗預約 新增高端疫苗，今起重新開放意願登記
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