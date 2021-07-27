保健食品、營養品怎麼挑？藥師教４大原則守護健康不踩雷！

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甘誼文藥師表示，各類營養素在體內除了有各自的主要功能，也參與各種不同的運作。以近日民眾最關注的免疫力來說，維生素Ａ、B6、B12、葉酸(B9)、C、D、E等，或是鋅、硒、銅、鐵、鎂等微量元素，都和維持體內免疫功能、降低感染風險息息相關。舉例而言；維生素A、D可視為免疫細胞的調節劑，在細胞的成熟和分化都有調節的作用；維生素C、E、鋅則是抗氧化的物質，也能緩解體內的發炎反應。
營養素各自的主要功能也影響著健康，長期缺乏便容易直接出現相關影響。例如維生素A缺乏容易出現乾眼症、夜盲症等；維生素D缺乏則可能有骨質疏鬆、軟骨症等情況；維生素E缺乏者易貧血、腸胃不適、皮膚老化等；Ｂ群缺乏則常見出現口角炎、貧血、神經炎、虛弱、易累、睡不好等問題。至於微量元素鐵長期缺乏也容易出現貧血的情況，缺鋅則可能生長遲緩、免疫力降低，缺硒則會影響頭髮、肌肉生長。而這只是大致上的判斷依據，還需要由醫師進一步詳細的檢查才能診斷出真正的問題。
身體不佳別亂補、早檢查，綜合維他命助均衡補充。
綜合上述來說，當身體出現狀況，不僅可能與疾病有關，也可能是任何一項或多項營養素長期缺乏所致。甘誼文藥師建議，若身體有發現任何症狀，甚至已經持續一段時間，應盡早檢查為佳，除了檢視是否有疾病在身以助治療外，也可了解身體是否有缺乏相關的營養素，造成部分症狀的發生，若有缺乏則可依照醫師、藥師的指示進行補充。
舉例來說，若抽血檢查發現貧血情況是出自於鐵質缺乏，在檢查後便可適度補充鐵劑。但要記得，不宜隨意自行補充高劑量單一營養，以避免單一營養嚴重過量，反而對人體造成影響，例如非缺鐵的貧血，長期自行補充過量的鐵劑，就可能出現血鐵沉著症等非預期的症狀。
在沒有經過抽血等檢查、無法明確得知缺乏何種營養，或者想要均衡補充營養時，可選擇補充綜合維他命，廣泛性的補充一般每日建議攝取的營養素（視年齡、族群不同而異），對大部份健康的民眾都是有助益的。像是外食族常見蔬果不足，容易缺乏維生素B、C、膳食纖維等。素食者則容易缺乏維生素B12或鐵等，各類從動物性來源才有或攝取效益較佳的營養素。
保健食品、營養品怎麼挑？藥師：把握４大原則不踩雷！
甘誼文藥師提醒，不論是保健食品或營養品等，皆應在正常、合格的通路購買，如各大藥局、藥妝等，避免來路不明的管道。在購買時也應注意整體標示清楚，包括成分、產地、有效日期等，若標示等看不懂可與藥師、營養師等醫療人員詢問，若無法確認則應盡量避免。特別留意銷售話術中標榜可改善疾病的說詞，保健食品、營養補充品並非藥物，不能宣稱療效。在使用方面，也應依照標示上的建議用量進行補充，並非吃越多越好。也建議營養攝取多以日常原形食物中攝取為佳，營養均衡對健康才是最有利的幫助。
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