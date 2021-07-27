6月景氣燈號連5紅　國發會：疫情干擾是短期因素

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國發會經濟發展處處長吳明蕙解釋，製造業廠商信心轉弱，使得營業氣候測驗點下降，但整體來看，金融面、生產面、銷售面以及進出口相關指標表現都不錯，「當前景氣情況是熱絡的」。
然而，景氣燈號連5紅，景氣領先指標卻連5月下跌、累計跌幅5.52%，同時指標經回溯修正後、呈現連續3個月下跌，就連落後指標也轉呈下跌。媒體詢問這是否為景氣反轉訊號，吳明蕙肯定地說「不是」，認為這只是受疫情干擾的短期影響。
吳明蕙說明，景氣領先指標的7項構成項目中，有5項下跌，主要是勞動面、信心面等指標，如工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數等。
而勞動面指標表現不佳，吳明蕙認為，內需服務業在這波疫情升溫、全國實施三級警戒期間受到重挫，不只營業額驟減，就業人數也下滑，但國內疫情趨緩，今起疫情警戒降至二級，內需可望回溫，相關數據接下來也會逐步改善。
至於外銷訂單動向指數下滑，吳明蕙指出，不確定廠商是否因變種病毒肆虐帶來變數，使得展望趨向保守；6月外銷訂單動項指數雖然低於50（大於50代表預期成長），但離50非常近、為49.5，「還不用太過擔憂」。
外界關注景氣燈號接下來是否還能持續亮出熱絡紅燈，吳明蕙說明，去年上半年有疫情因素、基期較低，今年7月過後，基期因素淡化，景氣燈號9項構成項目年增率想要維持高成長，確實面臨較大挑戰，但全球經濟穩健復甦，終端需求持續擴增，有助於下半年出口持續暢旺，內需產業在鬆綁管制後也會回溫，因此她對下半年景氣狀況抱持信心。
不過吳明蕙也提醒，變種病毒肆虐，市場憂心將引發新一波疫情，以及國內疫情是否持續穩定受控，仍會對經濟造成干擾，必須密切關注。（編輯：黃國倫）1100727