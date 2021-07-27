最難纏的3大病毒！新冠病毒第一，HPV居次不容輕忽

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超前部署！預防3大難纏病毒：疫苗接種
COVID-19疫情席捲全球，引發民眾對於病毒的重視與討論。「網路溫度計」調查最近一年來網友熱議的3大難纏病毒，結果依序為COVID-19病毒、HPV和帶狀疱疹病毒。其中，感染COVID-19怕被罵防疫不確實、HPV感染常發生在私密部位、帶狀疱疹的皮膚病灶恐怖，都容易成為病友難以啟口的原因，進而耽誤正確的治療。
台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員、成大醫院家庭醫學部主任吳至行表示，人類是群居的動物，只要人與人的連結無法避免，就可能透過接觸或飛沫等方式傳染病毒。在此情況下，「預防勝於治療」便是保護健康的最重要原則，也就是超前部署、預防注射！
預防HPV相關癌病 疫苗完整接種不能忘
正值COVID-19疫情緊張之際，國人迫切COVID-19疫苗提升保護力，然而，吳至行醫師提醒，疫情終究會過去，民眾處於疫情緊迫之時，也別忘了其他成人疫苗的完整接種所能帶來的長期保護。以HPV為例，如果已經接種過第一或第二劑HPV疫苗的人，只要做好安全防護，也可以就近到診所完成後續的疫苗接種，讓身體維持較完整的保護力。
美國疾病管制署傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也發表聲明，特別提到COVID-19疫情期間，美國青少年HPV疫苗接種率減少降2成，呼籲盡速完整施打 。歐洲國際乳頭瘤學會組織（International Papillomavirus Society）更在3月發布新聞稿，呼籲民眾不論性別，應按時接種HPV疫苗，莫因COVID-19疫情而中斷。
值得一提的是，HPV疫苗並非僅有女性可用。吳至行醫師表示，長期持續感染HPV，不僅容易造成女性子宮頸癌，也可能導致外陰癌、陰道癌，以及兩性的菜花、口咽癌與肛門癌等相關癌病。特別的是，即使性生活單純的人也可能互相傳染，研究推估單一性伴侶的情侶或夫妻，每2對就有1對感染HPV。
因此，目前全球越來越多國家推動HPV疫苗男女共同施打計畫，保護自已，也保護別人。另外，台灣癌症基金會響應國際，近年也推出「HPV衛教友善診所」網站，呼籲國人不分男女，一起積極預防HPV，共同遠離HPV感染的風險。在台灣，無論男女，只要符合9-45歲年齡，都可以依照醫囑施打HPV疫苗。
預防帶狀疱疹發作 高風險族群打疫苗強化保護力
至於俗稱為「皮蛇」的帶狀疱疹病毒，根據台灣家庭醫學醫學會「成人三疾病衛教網站」資料，人的一生中，感染帶狀疱疹的機率約1/3，病友發作時常會「痛到懷疑人生」！吳至行醫師提醒，最近研究發現感染Covid-19的人，2個月內併發帶狀疱疹的機率增加逾3成，推測可能與免疫力下降、誘發體內蟄伏的帶狀疱疹病毒有關。因此，即使是新冠疫情期間，仍建議50至79歲高風險族接種帶狀疱疹疫苗，強化自我保護力。