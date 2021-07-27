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被NCC形容像騙子　呂芳銘不滿否准理由將提行政訴訟

▲TBC交易案賣方、亞太電信董事長呂芳銘於27日記者會提到，不服NCC否准交易案決議，還在會議記錄中被形容像騙子，將針對決議提起行政訴訟。中央社記者蘇思云攝　110年7月27日
▲TBC交易案賣方、亞太電信董事長呂芳銘於27日記者會提到，不服NCC否准交易案決議，還在會議記錄中被形容像騙子，將針對決議提起行政訴訟。中央社記者蘇思云攝　110年7月27日

中央社

2021-07-27 21:31:32

（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC日前以TBC財務沒有明顯改善，輕諾當初經營承諾，駁回亞太電信董事長呂芳銘申請轉讓TBC上層股權案，呂芳銘今天親上火線表示，會議紀錄中被形容像騙子，但來回文件中並沒有承諾降低負債比，不滿否准理由，將提行政訴訟爭取法律權益。

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NCC回應，委員會對於申請人經營實態、產業發展及其他公共利益，綜合判斷後做成決議，並非針對個人，也尊重業者行政訴訟的救濟權利。

國家通訊傳播委員會（NCC）在7月14日決議，否准大大數位匯流董事長戴永輝向呂芳銘收購台灣寬頻通訊（TBC）在新加坡上層公司Dynami Vision 65%股權案件，理由包括質疑3年內多次轉換經營權是短期炒作，此外，負債比逾7成，也沒有明顯改善財務狀況。

呂芳銘今天在記者會表示，看到NCC公告在網站上的會議記錄中，末段指自己「輕諾提出各項經營承諾之疑義，事後短期經營後即尋求其他第三方受讓者接手營運，未符本會對新進經營者應致力改善TBC有線電視集團營運情形與負債比率之高度期待」。

呂芳明說，從NCC會議記錄內容描述起來，「好像自己變成騙子」，自己快滿67歲沒有告過別人，沒想到第一次告人竟然是告官，既然NCC在記者會上提到尊重業者提訴訟，那「我們就恭敬不如從命」，會爭取法律上權益。

呂芳銘進一步說，翻遍過去所有文件也沒看到自己有承諾降低負債比的內容，審查過程中NCC確實有問起這個數字，但自己當時回應「這是企業經營，負債比是根據每一家公司情境的不同」。

他強調，過去3年來，Dynami辦理22項負擔事項及履行3項承諾，隨時更新進度給NCC，包括降低APTT發放股利、辦理APTT現金增資以償還銀行貸款、調整TBC管理人事以節約支出，都有落實承諾事項。

交易案買賣雙方委託律師謝穎青表示，NCC做決議一定要有法律依據，要把審查基準明示社會大眾，但是這次決議的會議紀錄中看到滿滿的情緒，還在末段指控申請人是騙子，「行政訴訟是名譽之戰，法律尊嚴還是要維護的」。

謝穎青提到，NCC否准理由提到TBC財務狀況未明顯改善，「但具體改善多少總該在申請過程中明白提出來」，實際上申請過程中相關詢問都沒提到具體改善數字。去年NCC還因此案舉行公聽會、聽證會等，出席相關鑑定人內容都則NCC先前決議顧慮恰恰相反，但最後NCC仍做出此決議。

呂芳銘也認為，按照行政程序法規定，NCC這次決議已經牴觸法律保留原則。Dynami這次引進戴永輝跟自己共同參與經營，就是要提升經營效率，因此，這次才算是真正的股權變動，並沒有NCC所謂頻繁變動經營權與股權一事。（編輯：潘羿菁）1100727

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