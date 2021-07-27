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民眾進口貨品常卡關受罰　財政部建網頁說分明

▲ 民眾進口貨品常卡關受罰　財政部建網頁說分明（示意圖／取自《Unsplash》）
▲ 民眾進口貨品常卡關受罰　財政部建網頁說分明（示意圖／取自《Unsplash》）

中央社

2021-07-27 20:30:08

（中央社記者梁珮綺台北27日電）近期常有人從國外網購血氧機進口，卻因不符規定卡關。財政部今天表示，為助民眾了解貨品輸出入規定，已建置相關網頁，民眾可藉此了解相關資訊並按規定辦理，避免違規受罰。

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財政部關務署副署長陳依財下午召開線上記者會，說明便民新措施指出，關務署已在「關港貿單一窗口」建置「（GC473）貨品輸出入規定查詢」網頁，彙整31類、共153項輸出入貨品應遵循事項。

陳依財表示，時有耳聞民眾從國外網購或託親友帶回藥品、菸酒、醫療器材等商品，卻因沒有檢附相關文件而卡關，像是血氧機就是一例。

陳依財說明，血氧機屬於醫療器材，進口時必須取得衛福部食藥署核發的醫療器材許可證或同意文件，仍有許多民眾不知情；雖然食藥署日前已放寬規定，今年底前，民眾進口或攜帶1台，可免申請許可證，但數量若超過，海關依舊不會放行。

除了血氧機，民眾也常從國外進口菸、酒、食品、藥品或中藥、環境驗藥、野生動物等，都有各自的輸出入規定。

陳依財說，專業的進口商對規定相當清楚，但一般民眾則不清楚，且規定未標示在貨品分類號列，常有人因不諳規定而受罰。

因此，關務署建置網頁供民眾查詢，並將貨品分門別類，以食品類別為例，細分為「食品添加物、食品原料」、「錠劑、膠囊狀食物製品」等項目，民眾可依商品種類進一步查詢，了解相關規定。

關務署進一步說明，若進口的貨品符合二種以上貨品類型，則須分別按各貨品類型輸出入規定辦理。

舉例來說，進口野生動物製品作為食品使用，就必須同時符合「應辦理食品輸入查驗貨物」、「應施檢疫動植物」及「野生動物及其製品（含瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES））」等貨品類型規定。（編輯：康世人）1100727

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