雞蛋挑哪種才新鮮？內行傳授「3原則」：很多人都搞錯！
雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可以直接水煮，或是做成半熟蛋。不過，雞蛋到底該怎麼挑才新鮮呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授了「3原則」，趕快一起來學學吧！
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 09:16:20
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，其實很多人都搞錯了，雞蛋並不是越光滑有光澤越好，真正新鮮的雞蛋，用手輕輕撫摸蛋殼是有粗糙感的，且用肉眼就能看到表面有一層薄薄如白霜般的粉末狀物質，它能有效防止灰塵和細菌滲透到雞蛋裡，這才是雞剛下不久的新鮮雞蛋，同時雞蛋的蛋殼表面並非完全密封，而是佈滿著無數小氣孔，只是我們肉眼無法看見而已。
《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步指出，只要把握「3原則」就能買到新鮮雞蛋，1.挑選「蛋殼厚實」的雞蛋、2.選擇「沒有裂痕或破損」的雞蛋、3.新鮮雞蛋表面無明顯光澤，要挑選摸起來有「粗糙感」的。
另外，早在過去台灣營養師就曾提到，雞蛋如果能完全沉在水底，那就代表它是新鮮的雞蛋，並強調正常的雞蛋表面並不會有光澤感。（編輯：許苡晴）