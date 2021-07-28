雞蛋挑哪種才新鮮？內行傳授「3原則」：很多人都搞錯！

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可以直接水煮，或是做成半熟蛋。不過，雞蛋到底該怎麼挑才新鮮呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授了「3原則」，趕快一起來學學吧！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，其實很多人都搞錯了，雞蛋並不是越光滑有光澤越好，

▲雞蛋要挑哪種才新鮮呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了「3大原則」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步指出，只要把握「3原則」就能買到新鮮雞蛋，

1.挑選「蛋殼厚實」的雞蛋

、

2.選擇「沒有裂痕或破損」的雞蛋

、

3.新鮮雞蛋表面無明顯光澤，要挑選摸起來有「粗糙感」的

。

另外，早在過去台灣營養師就曾提到，雞蛋如果能完全沉在水底，那就代表它是新鮮的雞蛋，並強調正常的雞蛋表面並不會有光澤感。（編輯：許苡晴）