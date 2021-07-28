COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

柔道耳是什麼？　醫：耳廓假性囊腫

柔道耳是什麼？　醫：耳廓假性囊腫
柔道耳是什麼？　醫：耳廓假性囊腫

健康醫療網

2021-07-28 08:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】柔道選手楊勇緯在奧運奪得銀牌，帥氣的外表迷倒一票粉絲。不少眼尖的民眾發現，他的耳朵形狀似乎有點不同，林口長庚醫院耳鼻喉部耳科連珖旭醫師分享，選手因為經年累月的練習，耳朵反覆與地墊摩擦，導致出血、血腫，最後纖維化導致變形，被稱為「柔道耳」。由於耳殼形狀腫脹起伏形似花椰菜，又稱花椰菜耳，也有人稱餃子耳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
格鬥運動、戴全罩安全帽　都可能有柔道耳

耳殼在剛受傷時，由於外力摩擦撞擊使耳殼內的軟骨膜受損，導致血腫或組織液累積而變形，在醫學上稱為耳廓假性囊腫。連珖旭醫師說明，如果長期不治療可能會使耳朵軟骨壞死、結締組織增生造成耳殼永久變形，即是我們俗稱的花椰菜耳。除了柔道選手容易患上耳廓假性囊腫，許多格鬥活動、有激烈碰撞的運動，或長期需戴全罩式安全帽的民眾，由於長期反覆摩擦耳殼也可能有此困擾。

練習時佩戴護具　勿以蠻力掙脫

有許多競技運動練習者會將柔道耳視為光榮的象徵，甚至刻意摩擦製造柔道耳。台灣運動醫學學會副秘書長林杏青醫師表示，然而以健康為第一考量，預防柔道耳最好的方式還是在平時練習時配戴適當的護具；技術面上，若在地面遭到壓制、或頭部被對手以絞技困住時，避免以蠻力用力摩擦掙脫，可以降低柔道耳的機率。

良性病灶不會疼痛　阻塞耳道恐影響聽力

如果耳朵碰撞或受傷越嚴重則瘀血及組織液的量越大，耳殼變形的範圍越大。連珖旭醫師提到，耳廓假性囊腫屬於良性病灶，除了耳殼外觀受影響外，大多不會疼痛，但若耳廓假性囊腫太大可能有脹痛感，甚至阻塞耳道造成生活不便如無法戴耳機、耳塞，更嚴重者可能因為阻塞耳道引起聽力障礙。

耳廓假性囊腫可治療　勿自行塗藥按摩

連珖旭醫師指出，耳廓假性囊腫如果範圍不大的話，一般可嘗試保守治療，包含細針抽吸積液、使用類固醇注射等，或有機會自行恢復，不建議民眾自行用藥物塗抹按摩揉捏，反而易導致惡化。若耳廓變形範圍較大，或細針抽吸之後仍持續腫脹或復發，則建議尋求耳鼻喉科專科醫師做進一步的局部麻醉手術處理，醫師會將受損的軟骨膜及耳殼內的積液清除，最後縫合傷口並使用敷料固定。

傷口一般約3至7天即可拆除敷料並拆線。術後建議仍要注重日常保養、避免持續摩擦或撞擊耳朵，並在進行相關運動時佩戴護具，才能將復發率降至最低。民眾若有耳廓假性囊腫的狀況，建議盡早就醫，以減少耳殼永久變形之風險。

▶連醫師分享自己患者的照片。



資料來源：健康醫療網 柔道耳是什麼？　醫：耳廓假性囊腫

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
57.97%42.03%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72.7%27.3%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.07%70.93%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82%18%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀