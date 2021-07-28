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即使疫情在全球肆虐，但世界肝炎聯盟（WHA）在今年7月28日的世界肝炎日呼籲，不要因為疫情延誤肝病，高嘉宏教授更指出要如同防疫一般「超前部署」。肝病三部曲指的是肝炎、肝硬化、肝癌的過程，在肝炎階段用藥治療，可將肝癌機率減少七至八成，肝硬化時介入治療，可將肝癌機率減少六成，只要能盡早治療，都能避免病程惡化。
致力消滅台灣肝病 肝策會長年推動全民回肝計畫
肝策會成立14年以來，一直致力於消滅台灣肝病。B型、C型肝炎中，C肝藉由抗病毒治療，可以將病毒完全消除，B肝相對比較難以根除。高嘉宏教授提到，年輕人出生皆有施打疫苗，B肝帶原率不到1%，30歲以上卻高達20%。因此長年推動「全民回肝計畫」，只要30歲以上、目前未接受B肝抗病毒治療、表面抗原HBsAg為陽性的帶原者、三個月內肝功能指數大於80 U/L，就可申請免費的B肝病毒量檢測，相關資訊可上「肝炎救星網」查詢。
台灣用藥標準跟上國際 肝功能指數不能當黃金標準
預估台灣還有四至五成的感染者未找出，除了及時提供篩檢希望找出潛在、不自知的B肝患者；肝策會也長期跟進國際肝病研究，在台灣治療藥物上提出建議、準則。高嘉宏教授表示，台灣目前健保對非肝硬化者之給付規範，一次療程僅3年，即使控制良好，但停藥之後一年內的復發率高達六至七成，希望健保將抗病毒藥物納入長期用藥，跟上國際準則。
台灣以前的用藥標準相對歐美嚴格，尤其肝功能要到兩倍以上，亞太肝病學會建議，若有明顯肝纖維化，肝功能只要異常就可以用藥。今年3月1日也跟上國際準則，若病毒量兩萬以上，纖維化三期以上，只要肝功能異常三個月，就可以健保給付用藥。
高嘉宏教授解釋，肝功能指數異常代表肝細胞已被破壞，但不是每天都在破壞，如同量血壓，一天中各時段數字可能都有起伏，而肝功能三個月或半年才檢測一次，可能當下數值正常，不代表這段時間都無異常，肝功能指數建議做為參考，不建議作為黃金標準。
防治肝病不中斷 帶原者仍有千分之一肝癌機率
台灣進入社區三級警戒後，高嘉宏教授表示門診中回診病人大概少了一半，強調正在服用抗病毒藥物的患者，不能停藥；而固定回診追蹤的慢性肝炎帶原者，若無服藥也無肝功能異常，每三個月都應回診，在疫情間可延長至六個月至八個月，但千萬不要從此不回診。
未接受治療的，如不活動帶原者，因為每年還是有千分之一機率會發展成肝癌，若沒有回診抽血，可能錯失早期發現的良機；慢性肝炎患者，有百分之一機率成為肝細胞癌。雖然擔憂暴露在風險之中，高嘉宏教授說，只是回門診拿藥，做好保護措施就沒太大問題。
多重慢性病患者重症率較高 有疫苗就去打
他也提到肝病患者COVID-19重症的機率跟一般人一樣，因為傳染途徑是接觸到確診者，如果沒有做好個人防護，還是會染疫，但不會比一般人高。不過細胞激素風暴容易導致重症發生，若有肝硬化者，或肝癌患合併肝硬化，經常也合併其他慢性病，還有年紀等因素加在一起，的確會加強重症或死亡的風險。
因此若有機會建議施打疫苗，目前沒有特效藥，疫苗是最好的保護措施，廠牌也沒有特別限制。多重慢性病的患者有疑慮，因每個人狀況不同，還是可以諮詢自己的主治醫師。他也呼籲肝病患者要適時追蹤、定期服藥、抽血檢查，才能保肝保健康。
資料來源：健康醫療網 肝策會響應世界肝炎日呼籲「cant wait」 早期篩檢更有效
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