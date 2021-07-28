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台股早盤大跌376點、失守萬七大關　高端疫苗逆勢漲逾7%

▲台股今（28）日早盤失守萬七大關，一度重挫376.17點，下探16893.70點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（28）日早盤失守萬七大關，一度重挫376.17點，下探16893.70點。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-07-28 10:24:17｜2021-07-28 10:25:45

在投資人觀望及科技股湧現賣壓下，美股回跌收低，加上中國大陸近來重手整頓產業，港股重挫逾4%，台股今（28）日早盤亦開低走低，並失守萬七大關，一度下探16893.70點，大跌376.17點，除油電燃氣逆勢漲之外，全部綠油油一片，其中航運股盤中跌逾5%，倒是高端疫苗在新冠肺炎疫苗納入公費疫苗接種選項利多激勵之下，早盤股價持續走揚，一度來到282元、漲近8%。

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美股4大指數全面收黑，道瓊工業指數下跌85.79點，跌0.24%，收在35058.52點作；標普500指數跌20.84點，跌幅0.47%，收在4401.46點；那斯達克指數更重挫180.13點，跌1.21%，收14660.58點。

台股今日在電子、傳產及金融全面走弱下，以17252.87點、下跌17點開出後，在賣壓湧現下，跌幅隨之擴大，並失守萬七大關，一度大跌376.17點，下探16893.70點，跌幅逾2%，目前仍下跌250點左右，跌幅達1.7%，在類股表現上，除油電燃氣類股之外，幾軍全軍覆沒，航運、玻璃陶瓷也有超過5%以上跌幅，觀光也有2%的跌幅，金融保險、半導體股亦跌超過1%，而生技醫療及化學生技醫療也跌近2%。

就個股表現來看，電子股的台積電一度跌逾1%，鴻海跌幅則超過2%，大立光跌亦跌逾1%，聯發科則盤中更重挫5%以上，而航運股的陽明盤中跌逾8%、長榮跌幅亦超過6%，萬海一度跌逾1%，目前翻紅。

至於國產疫苗的高端疫苗在新冠肺炎疫苗納入公費接種選項激勵之下，早盤股價開高走高，一度來到282元、漲近8%，而另一家國產疫苗廠聯亞藥股價開跌後一度下探154元，之後又翻紅，盤中股價最高來到163.5元、漲逾4%，目前漲逾1%。

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