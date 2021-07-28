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奧運獎牌由「都市礦山」提煉！舊家電和廢棄手機再利用

▲這次東京奧運的獎牌藏有巧思，全是由舊家電和廢棄手機再利用回收而成。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲這次東京奧運的獎牌藏有巧思，全是由舊家電和廢棄手機再利用回收而成。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 11:05:54｜2021-07-28 11:13:51

東京奧運如火如荼的進行中，我國健兒在賽場上的表現牽動所有國人心情，像是昨（27）日順利贏得舉重女子59公斤級金牌的郭婞淳，以及日前奪下柔道男子60公斤銀牌的楊勇緯等選手，登時成為全民心中的台灣之光。而除了運動員競技的展現，本屆奧運會的每個環節都頗具巧思，你知道嗎？這次奧運數千枚獎牌全是由被稱為「都市礦山」的舊家電和廢棄手機，回收再利用所打造而成。

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根據東京奧運會官網的介紹，東京奧運組織委員會早在2017年便發起「都市礦山製造獎牌」計畫，鼓勵日本各地民眾將家裡不用的舊家電和廢棄手機捐出，透過拆解分揀提煉出金屬成份，用來打造奧運會所需的金、銀、銅獎牌。

▲東京奧運的「都市礦山製造獎牌」計畫，回受廢棄手機和家電再利用打造獎牌。（圖／翻攝自東京奧運官網）
▲東京奧運的「都市礦山製造獎牌」計畫，回受廢棄手機和家電再利用打造獎牌。（圖／翻攝自東京奧運官網）
東京奧運組織委員會強調，除了各頂尖運動員在賽場上留下的精彩表現，「生態友好」和「永續發展的社會」是本屆東京奧運所希望傳達的意念，因此透過「都市礦山製造獎牌」計畫，徵集了78985噸的舊家電和621萬支廢棄手機，順利提煉出約32公斤黃金、3500公斤白銀和2200公斤的銅。

東京奧運組織委員會表示，在全日本1741個自治市中共有1621個自治市有參與這項計畫，參與率超過90％，各級學校的學生、包括小孩子，都能夠透過捐出身邊不要的舊手機或小家電用品，一起參與到奧運這項盛事之中，格外具有意義。（編輯：倪浩軒）

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