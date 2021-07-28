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杏鮑菇怎做最美味？老饕曝免下鍋「1訣竅」：開胃又下飯

▲搜狐號《越吃越要健康》分享了「涼拌杏鮑菇」的方法與竅門，簡單好上手，包準食慾大增。（示意圖／取自pixabay）
▲搜狐號《越吃越要健康》分享了「涼拌杏鮑菇」的方法與竅門，簡單好上手，包準食慾大增。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 12:56:03

杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美有嚼勁，營養也相當豐富，是不可多得的家常菜食材。不過除了常見的杏鮑菇炒肉、素炒杏鮑菇等料理方式外，近日，以美食、料理聞名的搜狐號《越吃越要健康》就分享，其實還有更簡單的做法，不用下鍋炒，用涼拌的方式便能夠輕鬆端出讓人食慾大增的可口菜餚。

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《越吃越要健康》在文內指出，一般杏鮑菇常見的料理方式便是爆炒，但對於廚房新手來說或許會有點困難。因此向大家分享更簡單的涼拌杏鮑菇作法。步驟如下：

▲夜市「杏鮑菇」怎麼買？美食家揭4等級。（示意圖／取自pixabay）
▲搜狐號《越吃越要健康》分享了「涼拌杏鮑菇」的方法與竅門，簡單好上手。（示意圖／取自pixabay）
1.準備一顆新鮮的杏鮑菇，將其清洗乾淨後，切成4片放入盤中。然後起鍋燒水，往鍋中加入小半鍋的清水，等水燒開後，將備好的杏鮑菇放入蒸鍋當中，對其進行蒸製。蒸製時間控制在10分鐘左右，隨後將其取出放涼，並用手將杏鮑菇撕扯成長條狀。

2.準備辣椒，將其清洗乾淨後，切成辣椒圈備用。同時再準備幾瓣大蒜，將其剝皮後切成蒜末備用。然後把準備好的辣椒圈以及蒜末，加入到杏鮑菇當中，並加入適量的食鹽，白糖以及生抽香醋，將其攪拌均勻。然後起鍋燒油，往鍋中加入一大勺食用油，等到油溫熱了以後，將其淋入到杏鮑菇當中，再一次將其攪拌均勻。

3.準備好蔥花，並將其加入到杏鮑菇當中，進行最後的攪拌。一道營養又爽口的涼拌杏鮑菇便製作完成。

而《越吃越要健康》也特別提醒大家，小訣竅就是不要用焯水，而是改以蒸製的方式，如此一來杏鮑菇口感就會更加嫩滑。（編輯：倪浩軒）




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