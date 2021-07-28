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一名24歲男性，因騎車時不慎與汽車擦撞，不僅摔落飛離機車兩公尺遠，同時安全帽也脫落，緊急送醫時血壓只有72/42mmHg、心跳每分鐘為145次，且呼吸淺快、頭部及四肢多處鈍挫傷和右大腿變形。吳依璇醫師表示，經檢查發現患者降主動脈假性動脈瘤破裂造成主動脈大量出血，得緊急進行手術，所幸經主動脈內支架血管置放手術後，生命徵象穩定。
主動脈內支架血管置放手術 傷口小恢復快
吳依璇醫師說明，過去治療胸主動脈創傷，僅能接受傳統側開胸手術進行主動脈置換，但不僅傷口大，術中得注射較大劑量的抗凝血劑，加上多重外商情況下，恐使其他受傷部位嚴重出血，目前已能透過主動脈內支架血管置放手術，藉由在患者腹股溝劃開一個小傷口，以特殊導管進入病人股動脈內，在複合式手術室的血管攝影輔助下，以各種導線導引置入支架血管以覆蓋掉主動脈創傷處，挽救病患寶貴性命。
胸主動脈創傷隱形炸彈 騎車開車安全優先
主動脈內支架血管置放手術具有傷口小、手術時間短、恢復快等優點，已取代傳統側開胸手術，是目前病患的首選方法，且健保也有給付。吳依璇醫師強調，胸主動脈創傷即使能活到進急診室，仍有可能因一個咳嗽就瞬間造成主動脈破裂大出血，危及生命，因此預防甚於治療，無論騎車開車都以安全為優先。
資料來源：健康醫療網 胸主動脈創傷致死率高 主動脈內支架血管置放手術救一命
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