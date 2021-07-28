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胸主動脈創傷致死率高　主動脈內支架血管置放手術救一命

胸主動脈創傷致死率高　主動脈內支架血管置放手術救一命
胸主動脈創傷致死率高　主動脈內支架血管置放手術救一命

健康醫療網

2021-07-28 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】胸主動脈創傷是屬於危及生命的急症，又僅次於頭部外傷、第二高的鈍銼性胸部外傷死因。奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師吳依璇指出，胸主動脈創傷是重大外傷中的隱形炸彈，必須早期警覺並及時治療，臨床上常見於車禍之後的多重外傷，根據國外醫學文獻統計顯示，8成胸主動脈創傷病人到院前死亡，僅2成能進到醫院接受診斷及治療。

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24歲男車禍胸主動脈創傷　醫即時手術救回一命

一名24歲男性，因騎車時不慎與汽車擦撞，不僅摔落飛離機車兩公尺遠，同時安全帽也脫落，緊急送醫時血壓只有72/42mmHg、心跳每分鐘為145次，且呼吸淺快、頭部及四肢多處鈍挫傷和右大腿變形。吳依璇醫師表示，經檢查發現患者降主動脈假性動脈瘤破裂造成主動脈大量出血，得緊急進行手術，所幸經主動脈內支架血管置放手術後，生命徵象穩定。

主動脈內支架血管置放手術　傷口小恢復快

吳依璇醫師說明，過去治療胸主動脈創傷，僅能接受傳統側開胸手術進行主動脈置換，但不僅傷口大，術中得注射較大劑量的抗凝血劑，加上多重外商情況下，恐使其他受傷部位嚴重出血，目前已能透過主動脈內支架血管置放手術，藉由在患者腹股溝劃開一個小傷口，以特殊導管進入病人股動脈內，在複合式手術室的血管攝影輔助下，以各種導線導引置入支架血管以覆蓋掉主動脈創傷處，挽救病患寶貴性命。

胸主動脈創傷隱形炸彈　騎車開車安全優先　

主動脈內支架血管置放手術具有傷口小、手術時間短、恢復快等優點，已取代傳統側開胸手術，是目前病患的首選方法，且健保也有給付。吳依璇醫師強調，胸主動脈創傷即使能活到進急診室，仍有可能因一個咳嗽就瞬間造成主動脈破裂大出血，危及生命，因此預防甚於治療，無論騎車開車都以安全為優先。



資料來源：健康醫療網 胸主動脈創傷致死率高　主動脈內支架血管置放手術救一命

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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