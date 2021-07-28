特企／通膨疑慮升溫引美股跌？法人：危機入市布局價值股

隨著美國經濟強勁復甦，通膨疑慮升溫，增加美國聯準會(Fed)升息的可能性，也因此，高估值的美股是否會因而大幅修正，備受關注。法人認為，不需要過度擔憂及恐慌，反而可以危機入市「價值型股票」。因為根據過往經驗，Fed開始新一輪升息，股市短期雖會劇烈震盪，但隨著經濟景氣復甦，企業盈利成長，投資預期報酬可望提高。





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今(2021)年3月美國10年期公債殖利率飆升至1.74%，曾一度引發美股下跌，尤其是科技股災情最慘重。由於近期各國積極施打疫苗，疫情影響將會趨緩，加上拜登政府祭出大規模的刺激方案，預期景氣復甦腳步將加快，民眾對債券需求減少，造成殖利率上升，也引發美股是否會再度面臨修正的疑慮。





圳利國際團隊指出，今年2月及3月美股曾出現大幅回檔，主因來自於民眾的「預期通貨膨脹」。根據資料顯示，公債殖利率從0.53%低點，一路上升至最高至今年3月31日的1.74%，創下一年以來新高紀錄後，市場憂慮通膨升溫，導致風險資產遭到拋售，使得美股出現暴跌，科技股成為震央重災區，費城半導體指數曾大幅下跌近6%。





不過，隨著殖利率滑落，美股再度走揚，近期道瓊工業、標普、那斯達克等三大指數更是頻創新高，儘管如此，通膨及升息疑慮未曾消退，市場雜音仍舊。圳利國際團隊認為，美國經濟強勁復甦，預期消費者增加消費及原物料價格上漲，通貨膨脹也會上升，增加Fed升息的可能。





尤其美國勞工局近日公布6月份消費者物價指數(CPI)年增率，創2008年以來最大增幅，為5.4%，較市場預期4.9%為高，造成市場對通膨升溫及升息的隱憂加大，也因此，7月13日美股四大指數再度皆墨，道瓊工業、標普、那斯達克等三大指數跌幅均超過0.3%，費城半導體指數則是重挫0.55%。





雖然通膨及升息議題不絕於耳，圳利國際團隊認為，投資人不需這麼擔憂及恐慌，此時反而是選「價值型股票」危機入市的好時機，原因有三。首先是通膨現象屬暫時性：Fed在6月16日結束貨幣政策會議後，大幅上修2021年通貨膨脹率預估值，並暗示升息時機會提早一年至2023年，雖然10年期公債殖利率上升至1.58%，相較於之前的1.74%，仍相對平穩，且之後10年期公債殖利率出現逆勢下降趨勢，表示債券市場對於通膨疑慮並不擔憂，且亦暗示支持Fed官員通膨上漲只是「暫時性」的論點。





第二是部分消費低基期：通膨之所以會大幅增加，主要因素為去年基期偏低的旅館、二手車、出租車、運動賽事票價、餐館等所造成，而佔CPI中30%~40%比重的房屋(含房租)依舊相當平穩。





第三是企業獲利成長：根據資料顯示，以往Fed開始新一輪升息，剛開始股市會出現大幅震盪狀況，但之後未必會持續走低，甚至呈現股市明顯大幅上漲現象，主因為升息通常伴隨著經濟景氣復甦，隨著企業盈利成長，投資預期報酬也會提高。





根據以上三項論述，圳利國際認為，通膨的壓力雖然會造成市場的恐慌，但也是個買入股票的機會，因為通膨壓力最終將逐漸消散。



