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把握4撇步防中暑　高危險族群不得大意

把握4撇步防中暑　高危險族群不得大意
把握4撇步防中暑　高危險族群不得大意

健康醫療網

2021-07-28 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】每年夏季氣溫屢傳新高，導致臨床上因中暑的急診就醫人次也逐年增加。樂生療養院家醫科主任郭紋翠指出，中暑初期會感到身體很熱、皮膚乾且發紅、體溫升高、心跳加快等現象，嚴重時會無法流汗、頭昏、頭痛、噁心，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，因此出現類似中暑症狀時，應儘速移離高熱環境，設法降低體溫。

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疫情間避免戶外活動　必要外出選擇合適時機

炎炎夏日要如何預防中暑呢？郭紋翠主任表示，可把握四個預防中暑撇步，首先是躲太陽，尤其疫情期間除了應盡量避免戶外活動，即使必要外出，也應選擇早晨和傍晚時間，避免在上午10時至下午2時在太陽底下外出與活動，且適時選擇陰涼處休息。

非必要外出做好防曬　隨時補充水分

郭紋翠主任說明，其次則是勤防曬，在疫情期間如非必要外出，應穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣、易排汗的衣服，且外出前半小時可先擦拭防曬乳液；第三則是隨身攜帶白開水，口渴時就立即補充水分，最好每小時喝2杯到4杯（1杯等於240cc）的溫涼水；最後則是選擇通風環境或有風扇、空調冷氣的地方，並避免將嬰幼兒、寵物獨留於汽車內。

不慎中暑施行五步驟　高危險族群不得大意

此外，若不慎出現中暑症狀，則應立即施行蔭涼、脫衣、散熱、喝水及送醫等五步驟。郭紋翠主任解釋，儘快移至蔭涼通風處後，應鬆脫身上不必要衣物，且用水或酒精擦拭身體，並飲用加少許鹽的冷開水或稀釋之電解質飲料，且儘快送醫，尤其老年人、嬰兒及幼童、三高等都屬於高危險族群，都應特別小心。



資料來源：健康醫療網 把握4撇步防中暑　高危險族群不得大意

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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