桌球教父有多強？莊智淵拿「破洞球拍」狂殺球 網瘋朝聖
40歲「桌球教父」莊智淵昨（27）日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗，但莊智淵在場上努力不懈的模樣，感動不少國人，而就有不少網友看完本場賽事後，翻到去年網路節目「木曜4超玩」一日系列影片，邀請莊智淵擔任嘉賓，過程中即便製作單位拿出破洞球拍、縮小球拍等等要求對打，莊智淵仍舊輕鬆取勝，連主持人邰智源也驚呼連連。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 15:40:10
該集節目當中，邰智源先是採訪莊智淵桌球的相關知識，以及觀摩平時選手訓練的種種課程，後來邰智源與培訓的小小選手對打，結果打幾局後，邰智源全盤皆輸，便詢問莊智淵「我的打法你有什麼要建議的」，結果莊智淵爆笑回應「我以為你剛剛是在做節目效果」，隨後親自指導邰智源接發球的技巧。
在經過多次練習後，邰智源終於和莊智淵要來一場比賽，結果邰哥自己失誤連連，慘遭莊智淵血洗11：0完封，製作單位眼看邰哥輸太慘，便拿出破了一個大洞的球拍給莊智淵，沒想到莊智淵仍舊游刃有餘，甚至拿破洞球拍接連扣殺，讓邰哥驚呼「不是！這個球拍破洞這麼大，到底是用哪裡打的？」；於是製作單位又將莊智淵的球拍換成迷你球拍，好不容易打到比數10：10，但最後莊智淵連拿2分，邰哥再度落敗。
經過昨日莊智淵在東奧力拼的模樣，不少網友紛紛回去看這支影片留言「真的敬重莊智淵！再度來朝聖！神人一枚」、「莊智淵代表台灣打出精神，我給一百個讚」、「那破洞球拍還能殺球，真的太猛」、「看了奧運，大大圈粉莊智淵，太厲害了，再回來看看木曜，太可愛了」、「我竟然沒看到這集，現在補上，教父除了帥還是帥」、「希望莊智淵回國當教練栽培選手！一生傳奇桌球教父！」、「我愛莊智淵，這影片再看一次還是感動！莊智淵超讚」。（編輯：張嘉哲）