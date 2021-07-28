超犀利趴停辦　五月天阿信無預警洩好消息

雖然由五月天領軍舉辦的超犀利趴，因為疫情關係停辦，但主唱阿信不忘端出驚喜，推出2021年全新詞曲創作《青空未來》，阿信說：「在2021年好像還沒很快回到之前的模樣，在這之前還有很多需要忍耐、壓抑、限制，想藉由這首作品，能讓大家抬頭看看蔚藍天空，以更寬廣的心境面對一切，並希望可以很快跟大家見面。」

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《青空未來》以青春為題，訴說大家都曾歷經的年少時光，日前阿信在社群媒體上發文：「說一首最近聽的歌名，證明你還沒老」，並賣弄關子自問自答：「你還沒聽到的我寫的新歌。」暗示新歌即將釋出，讓歌迷期待破表。

▲五月天阿信推出個人單曲《青空未來》。（圖／相信音樂提供）

青春的路上對未來曾經迷惘，也曾用盡全力追尋所謂的幸福或夢想，即使失敗，如今回首都是不可抹滅的勇敢印記，五月天阿信說：「就像《盛夏光年》講到在青春的路上不轉彎，當時的你們沒有什麼可逝去，正因為沒什麼失去，所以可以勇敢冒險。」