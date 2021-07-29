難忘羅志祥恩情　男星提攜C.T.O原因「有洋蔥」

從90年代人氣偶像男團「Postm2n」出身的金志遙（本名林大晉），出道25年，去年成了新亞洲心動娛樂（Aisa Momentum Media，簡稱AMM）台灣區總監。先前AMM舉辦「AMM心動創台夜 萬人線上記者會」邀來C.T.O，沒想到竟然意外曝光金志遙與羅志祥的緣分。

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同為男團出身的金志遙，遇到小他近兩輪的C.T.O竟被喊「師伯」，原來牽起彼此情分的中間人正是羅志祥，間接升級成「伯」字輩的金志遙苦笑說：「我剛出道的時候他們甚至都還沒出生！」當年與羅志祥師出同門、同為「團體教父」孫德榮公司旗下藝人的金志遙，至今仍與保持像是師兄弟般的友誼，出自於這層關係及提攜後進的心，讓金志遙特別邀請C.T.O為活動助陣，希望讓更多亞洲各地國家粉絲能認識他們。

▲▼金志遙（上圖、下圖中）提攜C.T.O的原因曝光。（圖／ AMM亞洲心動娛樂提供）

與羅志祥情如兄弟的金志遙，之所以願意提攜

，其實隱藏著多年前藏有洋蔥的恩情。在2014年時，羅志祥曾自掏腰包幫金志遙辦了一場演唱會，這也是他爸爸生平第一次看他的個人演唱會，至今讓金志遙難忘，因此把羅志祥視為恩人，金志遙提到：「我永遠記得小豬對我說『不希望我有遺憾』，所以送了這場的演唱會給我及我的家人。」