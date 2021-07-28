威力彩明日上看9.2億！「4星座」財運大爆發　中獎運極強

台灣彩券於26日晚間開出第110059期威力彩獎號，頭獎未開出，已連續34槓。預計下期銷售3億元，頭獎金額將累計至下一期（7月29日），累積金額上看9.2億元；對此，小孟老師也在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文，表示這「4個星座」財運超旺，中獎運極強，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲威力彩明（29）日頭獎獎金上看9.2億元，對此，小孟老師就表示「4星座」財運超強。（圖／NOWnews資料照）

× ▲威力彩明（29）日頭獎獎金上看9.2億元，對此，小孟老師就表示「4星座」財運超強。（圖／NOWnews資料照）

Top4：魔羯座

天王星順行落在魔羯座偏財宮，顯示今日（7月29日）魔羯座充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想財神爺的樣子，再找一個碗盛水，再用東西敲碗三下，讓財神知道你在哪裡，並喝下水，就能喝下財神給你的財氣。





幸運數字：





1，4，3，5（參考方位角）





Top3：處女座





金星落在處女座，顯示處女座能得到四周的財運，金星象徵





維納斯（♀ ） ，建議下注前用筷子對著每張鈔票畫下這個♀符號，再把抄票拿去下注，說不定能讓你有好手氣。





幸運數字：





3，6，8（參考行星角度）





Top2：獅子座





太陽與水星都在獅子座命宮，顯示獅子座財氣充沛，加上水星引力，能導入財氣到財帛宮位，建議下注前找個紅包袋，在紅包袋裡放1元、5元、10元和50元硬幣，象徵66大順，因為1元+5元為6元，10元+50元為60元，60元+6元為66元（66大順），將錢放入口袋中再去下注，說不定能有神奇好運出現。





幸運數字為：





1.3.4.6.9（參考行星角度）





Top1：牡羊座





牡羊座太陽水星火星落入牡羊座的偏財宮位，顯示今日（7月29日）偏財運勢爆發力十足，財運提升能力看俏，火星屬熱氣，建議在29日購買前喝杯熱開水，或在熱開水或熱飲下方貼張圓形紅紙再喝水，能催動強烈財氣，吸引財運上門。





幸運數字：





1.6.2.9（參考方位角）





另外，小孟老師也透露「財運方位」為正北方，建議找住家或辦公室北方的投注站，較能夠得到好財氣；而「財運最佳時機」則為「早上7：00到中午11：00和下午13：00到17：00」。（編輯：郭佩蓉）



